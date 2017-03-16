Bakanlıktan ‘prime time’a reklam

Çalışma Bakanlığı ulusal televizyonlara istihdam seferberliği için reklam verdi. Reklamın yayımlandığı saniye başına harcanan parayla 3 emekliye promosyon ücreti dağıtılabilir. Sosyal medyada reklamların referandum propagandasına hizmet ettiği yorumları yapılıyor.

İşsizliğin yükselişi durdurulamıyor. Hükümetin milli seferberlik ilanının ardından 2 milyon ek istihdam yaratmak için çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise televizyonlara verdiği pahalı reklamlarla referandum öncesinde milli seferberliğin reklamını yapıyor. Sosyal medyada ‘Televizyonlara ödenen paralar için ayrılan kaynakla işsiz vatandaşlara istihdam sağlanır’ yorumları yapılırken, Aralık döneminde açıklanan işsizlik rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.9 arttı. İşsizlik yüzde 12.7 seviyesine çıktı.

İşsizler ordusu 3.8 milyona dayanırken hükümetin istihdamda Çalışma Bakanlığı ise televizyonlara verdiği 30 saniyelik reklam filmlerinde istihdamı 2 milyon kişi artırmak için hükümetin başlattığı milli seferberliğin bir parçası oluyor.

Ulusal kanalların en değerli reklam saati olan ‘prime time’da yayımlanan reklam için yayınlanma başına en az 35 bin TL-50 bin TL arası bir ücret ödendiği belirtiliyor.

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Reklamın ücretinin 35 bin TL olduğu varsayıldığında saniye başına 1166 TL ödendiği bulunuyor. Emeklinin ortalama promosyon ücreti ise 375 TL. Yani reklamın bir kez yayımlanması sürecinde her saniye 3 emekliye promosyon dağıtılabilir.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aynı zamanda emeklilerin aldıkları 300 TL’lik banka promosyonunun da reklamını televizyonlar üzerinden yapıyor.Promosyon bakanlık yetkilileri ve Başbakan tarafından duyurulurken bakanlık ciddi masraf yaparak emeklinin yıllardır mevduata bulunduğu katkıdan dolayı aldığı promosyonun reklamını yapıyor. Sosyal medyada reklamın referandum öncesi propaganda amacı taşıdığı yorumları yapılıyor.