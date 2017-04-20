Bakırköy’de bir yılda 300 ton bitkisel atık toplandı

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, 2016 yılında Bakırköy’de 300 ton bitkisel atık yağ toplayarak endüstriye geri kazandırdıklarını açıkladı.

Kullanılmış bitkisel atık yağların lavaboya döküldüğünde veya evsel atıkla birlikte çöpe atıldığında başta yer altı suları olmak üzere doğaya büyük zarar verdiğini belirten Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şunları ifade etti: “Kullanılmış bitkisel atık yağlar geri dönüştürülmeyip lavaboya döküldüğünde veya evsel atıkla birlikte çöpe atıldığında başta yer altı sularımız olmak üzere doğaya büyük zarar vermektedir.

Şöyle ki; 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletmektedir. Bu sebeple biz Bakırköy'de bitkisel atık yağların endüstriye geri kazanımını çok önemsiyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 300 ton bitkisel atık yağ toplanmıştır. Geri dönüştürmek istediğiniz yağlarınızı muhtarlıklarımızdaki toplama bidonlarına bırakabilir veya evinizde 5 litre ve üzeri biriktirdiğiniz bitkisel atık yağlarınızı 414 97 55 ve 414 96 44 numaralı telefona ulaşarak belediyemiz yetkili firmasına teslim edebilirsiniz.”

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, bitkisel atık yağların; kimyasal işlemden geçtikten biyodizel yakıt, sabun vb. ürün olarak tüketilerek imha olduğunu da sözlerine ekledi.