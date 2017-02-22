Bakırköy’den Ayvacık’a yardım ulaştı

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun , Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nde depremden mağdur olan vatandaşlar için dün yola çıkarttığı yardım TIR’ı Ayvacık’a ulaştı ve yurttaşlara yardımlar dağıtıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun , Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nde depremden mağdur olan vatandaşlar için dün yola çıkarttığı yardım TIR’ı Ayvacık’a ulaştı ve yurttaşlara yardımlar dağıtıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu yaptığı açıklamada duygularını şu şekilde belirtti: “Çanakkale'mizin şirin Ayvacık İlçesi'nde yaşanan deprem hepimizi çok üzdü. Belediye olarak biz de harekete geçerek seferberlik başlattık ve çok kısa süre içinde temin ettiğimiz yüzlerce ısıtıcı, yorgan, battaniye, ayakkabı, mont ve giyecek malzemesi ile birlikte paket çocuk bezi ve gıda maddesini yardım TIR'ımızla deprem bölgesine gönderdik.

Yardımlar da Başkan Yardımcımız Emre Kızıltuğ nezaretinde köy köy gidilerek mağdur vatandaşlara dağıtıldığı bilgisini aldım. Gönderdiğimiz yardımlarla bir nebze olsun yurttaşlarımızın yüzünü güldürebildiysek bize ne mutlu. Afetlerde; nerede olursa olsun biz Bakırköy Belediyesi olarak mağdur yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”