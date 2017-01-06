Bakırköylü kadın girişimcilerden ‘7 bölgede 7000 çocuk’ kampanyasına destek

Bakırköy Belediyesi tarafından sürdürülen “7 Bölge 7.000 Çocuk” kampanyasına destek veren Bakırköylü Kadın Girişimciler Grubu’nun Kars’ın köylerindeki ihtiyaç sahibi çocuklar için topladığı kışlık bot, mont, kaşkol, eldiven çocuklara ulaştı.

2016’da “7 Bölge 700 Çocuk” olarak yola çıktıklarını ama Bakırköylü yardımseverlerin ciddi katkısıyla kampanyanın adını “7 Bölge 7.000 Çocuk” yaptıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şu açıklamayı yaptı: “”7 Bölge 7.000 Çocuk” kampanyamıza Bakırköylü yardımseverlerin katkısı inanılmaz.

En son Bakırköylü Kadın Girişimciler Grubumuzun kendi aralarında topladıkları kışlık mont, bot, eldiven, kaşkol ve bereleri de Kars'ın köylerindeki çocuklarımıza ulaştırdık. Hava sıcaklıklarının -30'larda olduğu şehrimizdeki çocuklarımızın içini ısıtabildiysek, Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Türkiye'nin 7 bölgesine de yardımlarımız devam ediyor.

Şu an itibarıyla 7.000 çocuk hedefimizi çok aştık ve 10.000 rakamına ulaştık. Bakırköylü gönlü zengin hayırseverlerimize kampanyamıza destek verdikleri için ülkemizin yedi bölgesindeki çocuklar adına çok teşekkür ediyorum. Bu kampanyamızın diğer ilçelere de örnek olması en büyük temennimdir.”