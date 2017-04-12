Balon düştü bir kişi öldü, balon fiyatları da yüzde 66 düştü

Kapadokya'da 9 Nisan'daki bir kişinin hayatını kaybettiği 12 kişinin yaralandığı balon kazasının yankıları sürüyor. Ekonomideki durgunluk nedeniyle yerli turist sayısında da azalma görülen Kapadokya'da uçuş sayıları önceki yıllara göre 10 bin azalırken, turlarda kişi başına daha önce alınan 600 TL ücretin 200 TL'ye kadar indiği belirtildi. Kapadokya'da son 8 yılda gerçekleşen kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi de yaralandı.

Son dönemde Kapadokya Bölgesi’nde sık görülen sıcak balon kazalarında tartışmalar sürerken, ekonomik kriz nedeniyle yerli turist sayısındaki azalma nedeniyle uçuş sayısında önceki yıllara oranla en az 10 bin azalma oldu. Bunun yansıması olarak yabancı ve uzman pilotlar da firmaların verdiği yeni ücretleri kabul etmeyince, bölgede asgari ücretle bile çalışan pilotlar olduğu ileri sürüldü.

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ÜCRETLERDE İNDİRİM

Sıcak hava balonu pilotlarından biri, firmalarının gün doğumuyla başlattıkları ve ortalama 1 saatlik sürede yaptığı uçuşlarda, propan gazına gelen zamlar ve her bir uçuşta en az 2 bin 500 lira tutarında gaz harcaması, rekabet nedeniyle turlarda kişi başına daha önce alınan 600 TL´yerine 200 TL´ye kadar ücret uyguladıklarını anlattı.

UÇUŞ SAYISI VE YOLCU SAYISI AZALDI

Ekonomik gerekçeler nedeniyle Kapadokya bölgesinde 2015 yılında, sıcak hava balonu turizminde 27 bin uçuşla 498 bin yerli ve yabancı turist peribacaları diyarını gökyüzünden ilgiyle izlerken, 2016 yılında uçuş sayısı 17 bine kadar düştü. Balona binen sayısı da dolaysıyla 250 bin olarak belirlendi.

Bölgedeki balon firmalarının ağırlıklı olarak 150-200 bin sterline İngiltere´de sıcak hava balonu yaptırdıkları, bazı firmaların ise ucuz olsun diye Mısır gibi ülkelerden, kullanılmış veya Uzakdoğu yapımı ucuz sıcak hava balonunu da Kapadokya semalarında uçurdukları ileri sürüldü.

PİLOT: KAZA, RÜZGARDAN DOLAYI OLDU

Kazadan sonra hakkında soruşturma açılan balonun pilotu Bekir Güneş savcılıkta verdiği ifadede, kaza nedeninin ‘ters rüzgar’ olduğunu söyledi. Ürgüp’te ‘ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten’ çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol koşuluyla serbest bırakılan Güneş'in savcılıktaki ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

Uçuşumu yaklaşık 100 metre civarında yapıyordum. Rüzgar bizi Güllüdere mevkisine doğru yönlendirmeye başladı. Normal şartlarda toplam uçuş 45-60 dakika sürmektedir. Balona yön verme imkanımız olmadığı ve hava şartlarının değişme ihtimali olduğu durumlarda daha kısa süreli uçuşlar yaptığımız da oluyor. Bir müddet uçtuktan sonra rüzgar ters esmeye başlayınca, yer ekibine Mustafapaşa istikametine doğru gelmelerini haber ettim. Daha sonra rüzgar ters esmeye başladı. Bu sırada kaç metre yüksekte olduğumuza dikkat edemedim. Bunun üzerine müşterilere rüzgardan dolayı erken iniş yapmamız gerektiğini, sebebini ayrıntılı olarak iniş sonrası açıklayacağımı söyledim. Rüzgarın etkisiyle balon kontrolüm dışında alçalmaya başladı. Balonda 4 adet Burner yani ateşleme sistemi vardır. Bu ateşleme sisteminin 4'ü de ayrı ayrı ve ikili ikili çalışır. Balon alçalmaya başlayınca, ben Burnerlerin 4'ünü de ateşledim. Balonu tellerden kurtaramayacağımı anlayınca, müşterilere hemen balon içine çökmelerini ve kendilerini güvene almalarını söyledim. Ancak, buna rağmen, balonun tellere takılmasını engelleyemedim. Balon hızla irtifa kaybedip yere düştü. Rüzgarın ters esmesiyle düşmemiz 5-10 saniye içinde gerçekleşti.

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SON 8 YILDA 7 KAZA

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya'da, son 8 yılda 7 balon kazası meydana geldi. Balon kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi ise yaralandı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden ve balon turizminin başkenti olarak adlandırılan Kapadokya bölgesinde son 8 yılda 7 balon kazası meydana geldi.

2009 yılında meydana gelen ilk kazada iki sıcak hava balonu çarpıştı. Çarpışma sonucunda 1 İngiliz turist hayatını kaybederken, 10 turist yaralandı. Daha sonra ise sırasıyla 2013 yılında Göreme'de iki sıcak hava balonu çarpıştı, 3 Brezilyalı turist hayatını kaybederken, 22 turist yaralandı. 2014 yılında Göreme beldesinde sert iniş yapan sıcak hava balonunda bir Çinli turist hayatını kaybetti, 11 turist yaralandı. 2015 yılında Ürgüp ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle bir balon sert iniş yapması sonrasında 18 turist yaralandı.

2017’DE 3 KAZA

Son olarak 2017 yılında üç balon kazası meydana geldi. 18 Şubat 2017 tarihinde Göreme'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonrasında Danimarkalı 1 turist hayatını kaybederken, 14 Mart'ta da 8 farklı sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonrasında 49 turist yaralanmıştı. 9 Nisan 2017 yılında meydana gelen balon kazasında ise Fransız bir turist hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı. Kapadokya'da son 8 yılda meydana gelen sıcak hava balonu kazaları sonrasında 7 turist hayatını kaybederken, 129 turist ise yaralandı.

DHA/İHA