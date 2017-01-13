Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bank of China 300 milyon dolarlık ödenmiş sermayeyi Türkiye’ye getirdi

BDDK, Bank of China Turkey AŞ'nin gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirdiğini ve faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapmasının beklendiğini açıkladı.
20:1013 Ocak 2017
Ekonomi
Bank of China 300 milyon dolarlık ödenmiş sermayeyi Türkiye’ye getirdi
BDDK, Bank of China Turkey AŞ'nin gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirdiğini ve faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapmasının beklendiğini açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank of China Turkey A.Ş. ile ilgili açıklama yaptı. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, küresel bazda dünyanın en büyük yedinci bankası olan Bank of China Limited (BoC) tarafından Türkiye'de faaliyet göstermek üzere banka kuruluşu için Kurumumuza başvuruda bulunulduğu, başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda kurulun 02.05.2016 tarihli ve 6880 sayılı kararı uyarınca BoC tarafından Türkiye'de 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği bildirildi.

BDDK, Bank of China Turkey A.Ş.’nin gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye’ye getirdiği belirtilirken, faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapması beklendiğini açıkladı.

İHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar