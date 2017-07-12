Bankacılığa emlak düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre bankalara öz sermayelerinin yüzde 50'sinden fazlalarını gayrimenkul olarak tutmasına izin verildi.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan bir düzenleme ile bankaların öz kaynaklarındaki gayrimenkul oranının yüzde 50’yi aşmaması uygulaması kaldırıldı. Ayrıca beş yıl içinde satılamayan gayrimenkullerin de özkaynak tablosunda yer almaması hükmü de iptal edildi.

TEB Yatırım, “Yaptığımız hesaba göre, bu kuralın kalkmasıyla Halkbank ve Vakıfbank’ın sermaye yeterlilik rasyoları, sırasıyla, 12 ve 11 baz puan artış gösterebilir.” diyor. Ayrıca, Albaraka'nın da olumlu etkileneceği, bu kuralın kalkmasıyla sermaye yeterlilik rasyosunun 21 baz puan artış gösterebileceği belirtiliyor.

Yürürlükten kaldırılan fıkrada şu satırlar yer alıyordu:

“(Bankacılık)Kanunun 57. maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkarılamayanların net defter değerleri”

Ekonomi kökenli CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke yaptığı açıklamada bu düzenleme ile Türkiye’nin Basel bankacılık düzenlemelerinden kopartıldığını ifade etti. Böke twitter üzerinden şu ifadeleri kullandı.

1) Türkiye AKP iktidarı tarafından dünyadan kopartılmaya devam ediliyor! Bugün de bankacılık sistemi uluslararası kurallara veda etti! + — Selin Sayek-Böke

Uzmanlara göre bankalar yeni sistemde ellerindeki gayrimenkullerine kendi eksperleri ile değer biçip özkaynaklarında istedikleri kadar uzun süre gösterebilecekler.