Bankalardan emeklilere promosyon kampanyaları

Dünya emekliler günü kutlamaları devam ederken bankalar da emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Biz de bankaların bu kampanyalarını sizler için derledik.

Dünya Emekliler Günü kutlamaları devam ederken, bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları da hız kazandı. Yaklaşık 11.5 milyon emeklinin büyük bölümü promosyonu cebine koydu. Ancak promosyon tutarını artırma fırsatı bitmedi. Bankalar emekli maaş pastasındaki payını büyütmek için tutarları birbiri ardına yükseltmeye başladı. Toplam nüfusun yüzde 14.3'ünü oluşturan 11.3 milyon emekliye maaş promosyonunda bankalar “Emekli Bankacılığı” alanında yoğun rekabet yaşıyor. Geçen yıl sisteme yeni dahil olanlarla birlikte yaklaşık 10 milyon emekliye toplam 3.5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Tüm bunlar sonucunda “Emekli Bankacılığı” alanında rekabetin hız kazandığı görülürken, bankalar emeklileri kendi müşterileri yapmak için uygun kredi faiz oranları başta olmak üzere, hesap işletim ücreti almama, ücretsiz havale, kredi kartı kampanyalarından yararlanma, bonus gibi hizmetler sunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan protokol kapsamında promosyonda 3 yıllık dönem için taban tutarlar 300, 375, 450 lira olurken; bazı bankalar bu tutarın üzerine çıktı.

ARKADAŞINI GETİREN EMEKLİ KAZANIYOR

Denizbank kampanyaları ile emekli müşterilerine birçok bankacılık hizmetinde ayrıcalık sağlamaya çalışıyor. Emeklilere verilen değerin ülkelerin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Denizbank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, “Emeklilerimize Hürmetlerimizle' yaklaşımını benimseyen bir banka olarak büyüklerimizin hayatını Deniz'de güzel kılmak, ilk arzumuz” dedi. Amaçlarının, “emeklilerin finansal ihtiyaçlarına

özel çözümler üretmenin yanında sosyal hayatlarına da dokunmak ve bu güzel dönemlerini daha keyifli ve dinamik geçirmelerini sağlamak” olduğunu dile getiren Özark, maaşını 3 yıl boyunca Denizbank'tan alma sözü veren emeklilere 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yaptıklarını ve bunun yanında emekli tanıdıklarını bankaya yönlendiren tüm müşterilere de yönlendirdikleri her emekli için 100 TL nakit hediye ettiklerini söyledi.

ÖZEL MEVDUAT FAİZİ BELİRLİYOR

Denizbank emekli müşterilerini ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde indirimli faiz oranları, başka bankalardaki kredi borçları için özel taksit ve vade avantajlarından faydalandırıyor. Emekli Denizbank müşterileri uzun yıllar çalışıp biriktirdikleri birikimlerine özel mevduat faiz oranı ile daha fazla değer katabiliyorlar. Ayrıca marka işbirlikleri ile emekliler birçok indirim kampanyasından faydalanabiliyor. Anlaşmalı üye işyerlerinden indirimli alışveriş yapan emekliler elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarına dönemsel kampanyalarla indirim kazanabiliyor. Eczane, market gibi harcamalarında indirim fırsatları ile tesisat arıza, çilingir, cam kırılması gibi durumlarda da birçok avantajlı hizmetten faydalanabiliyorlar.

EMEKLİLERE ÖZEL KREDİ KARTI

Diğer avantajlar hakkında da bilgi veren Denizbank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, şunları söyledi: “Türkiye'de sadece emeklilere özel tasarlanmış ilk kredi kartı olan Emekli Bonus ile birçok ayrıcalık sunuyoruz. Bu kartı kullanan emeklile alışverişlerini taksitlendirip, yapılan harcamalardan da bonus kazanabiliyor. Kampanyalarımızın yanı sıra emeklilerimiz birçok bankacılık hizmetinde de ayrıcalıklı. Türkiye'deki 704 şubemizden öncelikli hizmet alabilen emeklilerimiz, 5 bini aşkın Denizbank ve PTT ATM'sinden ayrıca yurtdışında ki tüm banka ATM'lerinden ücretsiz para çekme işlemi yapabiliyor. Şubelerimizde sıra beklemeden işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorlar.“

MARKET VE ECZANEDE YÜZDE 5 İNDİRİM

Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, “QNB Finansbank olarak Emekli Bankacılığı alanındaki hizmet anlayışımızı müşterilerimize klasik bankacılık hizmetlerinden fazlasını sunma hedefimiz şekillendiriyor” dedi. Bu doğrultuda onlarla sürekli iletişimde olup, ihtiyaçlarını dinlediklerini belirten Kurtoğlu, bunlara özel bankacılık çözümleri ile cevap verdiklerini söyledi. Kurtoğlu, şöyle devam etti: “CardFinans Emekli Kredi kartı sahibi emekli maaş müşterilerimize, QNB Finansbank POS'larından tek seferde yapılacak 50 TL ve üzeri market ve eczane harcamalarında anında yüzde 5 indirim sunuyor, bu iki sektörde yılda toplam 360 TL indirim avantajı sağlıyoruz. Üstelik 1 otomatik fatura ödeme talimatı verilirse kart ücreti de alınmıyor.”

QNB Finansbank, bin TL'nin altında maaş alan emeklilere; 300 TL, bin TL ile 2 bin TL arasında maaş alan emeklilere 375 TL, 2 bin TL'nin üzerinde maaş alan emeklilere 450 TL promosyon ödüyor. Emekliler, maaşlarını QNB Finansbank'tan aldıkları süre boyunca şubelerde işlem önceliğinden faydalanıyor.

ENGELLİ VE EMEKLİNİN MAAŞI EVE TESLİM

Emekli müşterilerine yönelik birçok ayrıcalıklı hizmet sunan Şekerbank'ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile imzaladığı protokol kapsamında, SGK emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan ve üç yıl boyunca emekli maaşını Şekerbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, maaş tutarlarına göre promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Emekli maaş müşterileri, promosyon ödemelerinin yanı sıra Şekerbank'ın emeklilere yönelik birçok ayrıcalıklı hizmetinden de yararlanabiliyor. Sağlık durumu emekli maaşını banka şubelerinden almaya engel teşkil edenlere ise maaşları, hizmet ağı sınırları içindeki adreslerine teslim ediliyor.

Emekli maaş müşterileri, çağrı merkezi aracılığıyla yapacakları havale ve EFT'yi ücretsiz gerçekleştirebiliyor.

PROMOSYONA BONUS

Türk Ekonomi Bankası (TEB) emeklilere banka promosyonu verilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzaladı. Yeni emekli olan, mevcutta emekli olup başka bankadan aldığı emekli maaşını TEB'e taşıyan emekliler, 3 yıl boyunca emekli maaşlarını TEB'den alacaklarını taahhüt etmeleri karşılığında maaş aralıklarına göre peşin promosyon ödemesi alabilecekler. 3 yıllık anlaşma kapsamında emekli maaşı 1.000 TL'ye (1.000 TL hariç) kadar olanlara toplam 300 TL; 1.000 – 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olanlara toplam 375 TL ve 2.000 TL ve üzerinde olanlara ise toplam 450 TL promosyon ödemesi yapılacak.

ÖZEL MÜŞTERİ HİZMET HATTI

TEB, hazırladığı paket kapsamında emeklilere özel ek faydalar da sağlayacak. Paket kapsamında promosyon ödemelerine ek olarak emeklilerin kredi kartı alması ve kredi kartından 2 adet yeni otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda kredi kartlarına ilave 50 TL değerinde bonus verilecek. Böylece emekli maaş müşterilerine sunulan avantaj 500 TL'ye kadar ulaşmış olacak. Emeklilerin aldığı kredi kartlarından da kart üyelik ücreti alınmayacak.

KREDİ TAKSİTLERİ 3 AY ERTELENİYOR

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kurduklarını aktardı. Buna göre, TEB emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almayacak. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limiti TEB'in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor. Emeklilerin promosyondan yararlanmaları için TEB şubelerine başvurmaları gerekiyor.

HAYAT BOYU YOL ARKADAŞI OLUYOR

İş Bankası, 1.300'ü aşkın şube ve 6 bin 500 adedi aşkın bankamatik ağı ile emekli ‘müşterilerine en yakın banka' olmayı hedefliyor.

İş Bankası ‘müşterilerine en yakın banka' olma stratejisi ile sunduğu avantajlı uygulamalar ile emekli müşterileri ile hayatları boyunca yol arkadaşı olmayı hedefliyor. Bu kapsamda müşterilerin farklı yaşam evrelerindeki ihtiyaç ve beklentilerine, değişen yaşam tarzlarına uygun olarak ürün ve hizmetler sunan banka, 1.300'ü aşkın şube ve 6 bin 500 adedi aşkın bankamatik ağı ile her türlü ihtiyaca cevap veriyor.

Maaşını İş Bankası'na taşıyan müşteriler, kredi kartları ile sevdikleri markalardan indirimli ve taksitli alışveriş yapabiliyor ve MaxiPuan kazanabiliyor. Fatura talimatı ile faturalarını takip etme zahmetinden kurtuluyorlar. Ayrıca, emekli müşteriler birikimlerini uygun faiz oranı ile vadeli mevduatta değerlendirebilirken, ihtiyacı olduğunda avantajlı faiz oranlarından kredi kullanabiliyorlar. SGK emeklilerine 3 yıl süre ile emekli maaşını İş Bankası'ndan almayı taahhüt etmeleri koşuluyla, aldıkları emekli maaşına göre 300 TL, 375 TL veya 450 TL olmak üzere 1 Mart'tan itibaren promosyon ödenmeye başlandı. Banka, ilk emekli maaşı ödemelerin de gerçekleştirmek üzere gerekli entegrasyon çalışmaları sürdürüyor.

BİREBİR TEMAS İLE İHTİYAÇLARI DİNLİYOR

Yapı Kredi Bankası, Türkiye'de yüksek bir potansiyele sahip Emekli Bankacılığı alanında müşteri odaklı bankacılık anlayışı ve yenilikçi bir vizyonla hareket ediyor. Müşterilerle bire bir temas kurarak onların ihtiyaçlarını dinleyen ve uygun çözümler oluşturan banka, bu anlayış doğrultusunda emekli müşterilerine özel bankacılık hizmetleri geliştiriyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli müşteriler Yapı Kredi'nin Emekli Paketi ile internet şubesi, telefon bankacılığı, mobil şube ve ATM'lerden yapılan havalelerdeki ücret muafiyetine ek olarak ücretsiz düzenli ödeme imkanından da yararlanabiliyor.

ÜCRETSİZ SAĞLIK PAKETİ

YKB Grup Direktöra Serkan Ülgen'in verdiği bilgiye göre, müşteriler nakit ihtiyaçlarını Yapı Kredi ATM'lerinden 3 bin TL'lik günlük para çekme limiti ile karşılayabiliyor. Emekli paketi fırsatlarına ek olarak müşterilere maaş tutarlarına göre 450 TL'ye kadar nakit kampanyası sunuluyor. Bu kampanyaya katılmak için müşterilerin yalnızca 3 sene bankada kalma sözü vermeleri yeterli oluyor. Öte yandan emekli müşteriler için özel olarak sunulan Medline paketi ile doktorlu kara ambulansı, telefonla tıbbi danışmanlık ve hastane organizasyonu hizmetleri de ücretsiz olarak sağlanıyor.

KREDİ KULLANAN EMEKLİNİN PROMOSYONU İKİYE KATLANIYOR

Emeklilere yeni bir promosyon ödemesi kampanyası başlatan ING Bank, bu kapsamda maaşını bankaya taşıyan emeklilere 900 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak. ING Bank, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), emeklilere promosyon ödenmesi konusunda başlattığı protokol sürecine ek yeni bir kampanya başlattı. İki kurum arasında imzalanan protokole göre promosyon ödemeleri, emekli maaşlarını ING Bank aracılığıyla alan emekli müşterilerin kullanımına sunuluyor. ING Bank, 3 yıl süre ile emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden tüm emeklilere 450 TL'ye kadar net promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Ayrıca, vadesiz mevduat hesabından bir otomatik ödeme talimatı verip, 10 bin TL ve üzeri tutarda 36 ay ve üzeri vadelerde ihtiyaç kredisi kullananların ise promosyonunu ikiye katlıyor. Bu kapsamda aylık emekli maaşı 1.000 TL'ye kadar olan emeklilere 600 TL; 1.000 TL ve 2 bin TL arasında olanlara 750 TL; 2 bin TL ve üzerinde olanlara ise 900 TL net promosyon ödemesi yapılıyor.

ÖZEL AVANTAJLARA YENİLERİNİ EKLEDİ

ING Bank, emekli müşterilerine uzun zamandır sunduğu özel avantajlara yenilerini ekledi. Maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler promosyon ödemelerinin yanı sıra birçok bankacılık ürün ve hizmetlerinden çok daha uygun koşullarda yararlanma imkanına kavuşuyor. ING Bank Çağrı Merkezi'ni arayan emekliler, 7/24 doğrudan kendilerine özel müşteri temsilcilerine bağlanarak ayrıcalıklı hizmet alabiliyor. Ayrıca bütün banka ATM'lerinden ücretsiz para çekebiliyor.