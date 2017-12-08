‘Bardağı taşıran son damla Kudüs açıklaması oldu’ O tabela kaldırıldı

ABD başkanı Trump'ın Kudüs kararına tepki olarak İstanbul Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonundaki Trump Alışveriş Merkezi'ne ilişkin yönlendirme tabelaları söküldü. AVM'nin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. İBB Metro İstanbul Genel Müdürlüğü'nden sozcu.com.tr'ye yapılan açıklamada "Kudüs olayı bardağı taşıran son damla oldu" ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından tepkiler sürüyor.

Son olarak da Şişli'deki metro alt geçidinde ve içinde bulunan yönlendirme tabelalarından AVM'yi gösteren Trump isimleri kaldırıldı.

METRO İSTANBUL: KOYAN DA KALDIRAN DA BİZİZ

İBB Metro İstanbul’dan sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada ise halktan gelen tepkiler üzerine genel müdürün talimatıyla tabelanın kaldırıldığı açıklanarak şu ifadeler kullanıldı: Bu tabelayı metroya koyan da kaldıran da biziz. Şu an çok yoğun bir tepki var Trump’a görüyorsunuz hassas bir noktaya dokundu. Daha önce de kaldırılsın diye çok konuşulmuştu” ifadesi kullanıldı.

‘Daha değil de neden şimdi kaldırıldı’ sorumuza ise yapılan açıklamada, “Şimdi ABD Başkanı Donald Trump’ın direkt yaptığı Kudüs açıklaması var. Bu bardağı taşıran son damla oldu diyebiliriz” cevabı yetkillierce verildi.