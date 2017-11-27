Başbakan Yıldırım büyüme rakamını açıkladı!

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'de yatırımcılarla bir araya geldi. Yıldırım, "Bu yıl büyüme oranımız yüzde 6.0 ile yüzde 7.0 arasında bir yerde gerçekleşecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bu ikinci gelişim. Bugün ziyaretimiz esnasında birebir ve ikili görüşmelerimizi yanı sıra farklı kurum ve kişilerle bir araya geldik.

Birleşik Krallık Türkiye’nin en büyük ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke. Geçen yıl itibarıyla ikili ticaret hacmimiz 17 milyar doların üzerine çıktı.

Ülkemizde yatırım yapan şirketler, menşei neresi olursa olsun bizim şirketimizdir. Bizim şirketlerimizden farklı bir konumu yoktur ve biz bu anlayış ile tüm şirketlerimizin sorun ve beklentilerine cevap veriyoruz.

Bizlere sorunlarını anlattılar, geleceğe yönelik plan ve projelerini bizlerle paylaştılar. Biz de ülkemizdeki fırsat ve imkanları bu vesile ile paylaştık.

Bugün sizlerle bir araya geldiğimiz bu toplantıda ülkemizin ekonomik persfektifini paylaşmanın yanı sıra, sizlerin de gelecek yatırım planlarını öğrenme fırsatı bulacağımı düşünüyorum. Esasen sizler Türkiye’yi tanıyor ve biliyorsunuz. Türkiye, öyle bir bölgede yer alıyor ki etrafındaki coğrafya, Balkanlar, Orta Doğu 4 saatlik bir uçuşla 60’a yakın ülkeye erişebilirsiniz aynı zamanda da 1.5 milyar insanın yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. 1 yılda üretilen toplam gayri safi milli hasıla 30 milyar dolar civarında… Çok dinamik bir coğrafyada yer alıyoruz. Türkiye’ye yapılacak yatırım Türkiye ile sınırlı değil.

Uluslararası doğrudan yatırımları önemsiyoruz ve buna yönelik olarak özel düzenlemeler yaptık. Özellikle stratejik katma değere sahip yüksek ve orta teknoloji içerek yatırımlarda çok özel desteklerimiz var. Türkiye ekonomisi dinamik bir yapıya sahip 2016 darbe girişimine rağmen hemen akabininde yüzde 5’e yakın küçülen ekonomimiz yılın sonunda toplam 3.2 büyümeyi başarmıştır. 2017 yılı için felaket senaryoları üretilmesine rağmen ilk yarısı yüzde 5’in üzerinde büyüme ile Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü sırada yer almıştır. Bu yıl sonunda öyle ümit ediyorum ki büyüme rakamlarımız yüde 6-7 arasında gerçekleşecektir.