Başbakan Yıldırım: Dövizdeki oynaklık sınırlı kalacak

Başbakan Binali Yıldırım, dolar/TL'de düşüşün başladığını belirterek küresel dalgalanmalarla başlayan döviz kurlarındaki oynaklıkların geçici olacağını ve etkilerinin de oldukça sınırlı kalacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, dolar/TL'de düşüşün başladığını belirterek küresel dalgalanmalarla başlayan döviz kurlarındaki oynaklıkların geçici olacağını ve etkilerinin de oldukça sınırlı kalacağını söyledi.

Yıldırım partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Döviz kurunda yüzde 7-8 aşağı doğru bir iniş var. ‘Battık batıyoruz’ diyen felaket tellalları suskun, sesleri çıkmıyor. Küresel dalgalanmalarla başlayan döviz kurlarındaki oynaklıklar geçicidir, etkileri çok ama çok sınırlı kalacaktır” dedi.

Reel sektörü faiz baskısı altında ezmeden döviz kurları konusunda bazı adımlar attıklarını belirten Yıldırım, “Gelişmeleri yakından izleyip tedbirleri alıyoruz… Reel sektörü desteklemeye, istihdam artırıcı tedbirleri almaya devam edeceğiz” dedi.

Dolar/TL TCMB’nin likidite adımları ve küresel gelişmelerle 11 Ocak’ta test ettiği 3.9417’den yönünü aşağı çevirerek bugün 3.65’in altında işlem görüyor.

Yıldırım ayrıca konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğine de dikkat çekerek seferberliğin 2 milyon iş anlamına geldiğini söyledi.

“Hem kamuda hem özel sektörde işsizler çalışacak parasını işsizlik fonundan biz ödeyeceğiz, işverenlere yük gelmeyecek. Bu yolla 500,000 kişi istihdam edilecek” diyen Yıldırım, sözlerine şöyle sürdürdü:

“Bunun üzerine TOBB bünyesindeki toplam 1.5 milyonu bulan üyelerin her biri bir işçi çalıştırmaya karar verdi. Bu 1.5 milyonun üzerine 500,000 toplum yararına çalışanları da koyduğunuzda 2 milyon iş anlamına gelir… Özel sektör sadece maaşı verecek, prim ve sigortayı devlet olarak 1 yıl boyunca biz karşılayacağız.”

İstihdam için getirilen teşviklerin maliyeti 12.3 milyar TL olarak öngörülürken bunun yaklaşık 11 milyar TL’sini İşsizlik Fonu üstleniyor. Verilen destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran bir işverenin maliyeti 773 TL azalarak 1,404 TL’ye gerilemiş olacak.

Yıldırım konuşmasında ayrıca tarım kesiminin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 1 milyar TL’ye kadar borçlarını 5 yıl vadede yeniden yapılandırdıklarını da sözlerine ekledi.