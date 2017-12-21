Başkan oldu sıcağı sıcağına yazdı

Yeni İTO Başkanı Öztürk Oran Başkan olduktan hemen sonra İbrahim Çağlar için hatıra defterine duygu dolu bir mesaj yazdı.

Murat Kalsın ile girdiği başkanlık yarışını kazanan Öztürk Oran İTO’nun yeni başkanı oldu. Oran’ın vefat eden İbrahim Çağlar’ın ardından hatıra defterine yazdığı cümleler Oran’ın acısını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr’nin ulaştığı yazıya göre Oran dün başkan seçildikten sonra Çağlar’a yazdığı not şöyle:

Değerli Başkanım,Hatıralarımız o kadar çok ki hangisini yazayım. Bir kere olsun itirazlarımız yüzünü ekşitmedi sen benim abimsin derdin.

Bu fani dünya baki değil birimiz geç birimiz erken gidebiliriz bunun bir kıymeti yok diye düşünen birisiyim. Mekanın cennet olsun rabbim merhametiyle muamele eylesin.

Öztürk Oran