Balbay soruyor: Bu sızıntı kimin işi?

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Lady Tuna adlı geminin Çeşme kıyılılarında yol açtığı çevre felaketi hakkında soru önergesi verdi. Balbay "Geminin teknik özellikleri ile taşınan yükün ve mazot kapasitesinin uygun olup olmadığı açıklanmalı. Deniz yüzeyine hangi ölçüde ne kadar mazot karıştı? Bu sızıntı kimin işi? Bakanlık kamuoyunu bilgilendirmeli” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Lady Tuna adlı geminin Çeşme kıyılılarında yol açtığı çevre felaketi hakkında soru önergesi verdi. Balbay "Geminin teknik özellikleri ile taşınan yükün ve mazot kapasitesinin uygun olup olmadığı açıklanmalı. Deniz yüzeyine hangi ölçüde ne kadar mazot karıştı? Bu sızıntı kimin işi? Bakanlık kamuoyunu bilgilendirmeli” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Çeşme’deki çevre felaketini TBMM’ye taşıdı. Lady Tuna adlı geminin yaptığı kazanın ardından denize tonlarca petrol yayılması hakkında verdiği soru önergesinde, “Sızıntının sebebine ilişkin çeşitli nedenler söyleniyor. Geminin kayaya çarptığı, karaya oturduğu, son olarak da önceden olduğu ve bir aydır sürdüğü ifade ediliyor. Geminin teknik özellikleri ile taşınan yükün ve mazot kapasitesinin uygun olup olmadığı açıklanmalı. Deniz yüzeyine hangi ölçüde ne kadar mazot karıştı? Bu sızıntı kimin işi? Bakanlık kamuoyunu bilgilendirmeli” dedi.

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‘HAFİFE ALINACAK GİBİ DEĞİL’

Çeşme'de yaşanan petrol sızıntısının hafife alınacak gibi olmadığını vurgulayan Balbay, “Sızıntının sahile, deniz ve ekosisteme çok büyük zararlar vereceği açık. Ayrıca olay Ildır Körfezi, Paşalimanı ve Dalyan için ortak bir tehdit olarak görülüyor. Yaşanan sızıntı turizm, kıyı balıkçılığı ve su altı yaşamı açısından da büyük risk taşımakta. Bakanlık kamuoyunun endişe ve kaygılarını giderecek ne yaptı? Olayın bölgeye verdiği zararı hangi çalışmalarla gideriyor? Bölgede bulunan balık çiftlikleri ile taşımacılık açısından hangi tedbirleri alacak” diye sordu.

BÖLGE KORUMA ALTINA ALINACAKTI

Balbay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Eylül ayında Çeşme ve Ildır Körfezi için sözlerini hatırlatarak, “Bakan Ildır Körfezi’ndeki bölgeyle ilgili çalışmalar yaptıklarını, Bakanlar Kurulu kararı ile bölgeyi özel koruma altına alacaklarını söyledi. Hükümet bu açıklamalara ilişkin ne yaptı, çalışmalar hangi aşamada, bölge ne zaman özel koruma alanı ilan edilecek” dedi.

Mustafa Balbay, Denizcilik Bakanı Arslan'dan yanıtlaması üzerine şu soruları sordu:

1- Yaşanan sızıntının asıl nedeni nedir?

2- Geminin taşıdığı yük ve miktarı nedir?

3- Geminin depo kapasitesi ve bulunan mazot miktarı kaç tondur?

4- Deniz yüzeyine hangi ölçüde ve ne kadar mazot karışmıştır?

5- Yaşanan sızıntıya ilişkin hangi işlemler yapılmıştır? Turizm, kıyı balıkçılığı ve su altı yaşamı açısından risk analizi yapılmış mıdır? Sonuçları nedir? Bölgeye verdiği zararın etkileri hangi eylem planı ile giderilecektir?

6- Orkinos çiftliklerinden yüklenen balıkları gümrüklemeye götürürken yaşanan bu olayın tekrar etmemesi için, çiftlikler veya taşımacılık açısından bir önlem alacak mısınız?

7- Denizlerimizde bu tür olayların yaşanmaması için bakanlık olarak önleyici hangi tedbirleri uyguluyorsunuz?

8- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Eylül ayında, “Ildır Körfezi’ndeki bölgeyle ilgili çalışmaları yaptıktan sonra Bakanlar Kurulu kararı ile onaylayıp özel koruma altına alıyoruz. Çeşme’yi 12 ay yaşayan bir yer, körfezi de birçok balık türünün yaşayabildiği alan haline getirmeyi düşünüyoruz” açıklamalarına ilişkin çalışmalar hangi aşamadadır? Bölge ne zaman özel koruma alanı ilan edilecektir?