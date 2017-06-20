Son Dakika Haberi… Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz!

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyolların 24-28 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olduğunu duyurdu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Bayram tatili kapsamında 24-28 Haziran tarihleri arasında kamuya bağlı otoyol ve köprüler ücretsiz olacak” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Geleneksel Ulaştırma Muhabirleri ile iftar yemeğine katıldı ve 2017 yılının ilk yarısını değerlendirdi. Bakan Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran’a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00’ye kadar ücretsiz olacağını söyledi. Buna göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyollarda Ramazan Bayramı’nda ücretsiz geçiş sağlanacak.

“BAYRAMDA YOL ÇALIŞMASI YAPMAYACAĞIZ”

Bakan Arslan, bayram trafiğinde yoğunluk yaşanmaması için zaruri olmayan durumlar dışında yol çalışması yapılmayacağına ilişkin, “Herkese diyoruz ki lütfen acele giderek ecele gitmeyin. Bir saat geç gidin ama huzurla ve sağlıkla gidin. Tüm vatandaşlarımız kurallara uysun istiyoruz. İçişleri Bakanlığıyla sürekli istişare içindeyiz, vatandaşların en çok hata yaptıkları noktaları belirliyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca zaruri olanlar dışında trafiği yoğunlaştırmamak adına bayram süresince çalışma yapmayacağız” dedi. İHA