BDDK’dan kredi kartı açıklaması

Kredi kartının internet alışverişine açık olup olmaması isteğe bağlı hale geliyor. Bankalar vatandaşlara kartlarının online harcamalara açık olmasını isteyip istemediklerini soracak. BDDK'nın açıklamasına göre eski kredi kartları mevcut halde internet alışverişine talep alma sürecine kadar açık olacak.

Kredi kartının internet alışverişine açık olup olmaması isteğe bağlı hale geliyor. Bankalar vatandaşlara kartlarının online harcamalara açık olmasını isteyip istemediklerini soracak. BDDK'nın açıklamasına göre eski kredi kartları mevcut halde internet alışverişine talep alma sürecine kadar açık olacak.

BDDK’dan akşam saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Günlük hayatında kredi kartını internet işlemlerinde kullanmayan, kartı ile internetten alışveriş yapılabileceğinin farkında dahi olmayan vatandaşların dolandırıcılar tarafından kandırılarak suistimal edilmesinin, zarara uğratılmasının önüne geçebilmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 16 Şubat 2017 tarihli Kararı ile, verilmiş ve verilecek olan tüm kredi kartları için bankalara kart sahibinin kartının internet alışverişlerine açık olması talebe bağlı olma zorunluluğu getirilmiştir.

Mevcut kredi kartları internet alışverişine açık olmaya devam edecek. Ağustos ayına kadar bankalar müşterilerine kartlarının online harcamalara açık olmasını isteyip istemediklerini soracak. Yeni kredi kartı alan vatandaşlara kart alım sürecinde harcamaların internet alışverişine açık olmasını isteyip istemedikleri sorulacak.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ 68 MİLYAR LİRA

Türkiye'de son verilere göre yaklaşık 176 milyon banka kartı ile kredi kartı bulunuyor. 2016 yılında internet üzerinden yapılan alış verişlerin tutarı 68,5 milyar liraya ulaştı.

BDDK’NIN AÇIKLAMASININ TAMAMI