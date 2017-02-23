beIN Media Group’tan flaş açıklama

beIN grubu, Türkiye'de yeni bir satın alma planlaması içinde olduğuna dair yer alana haberlere ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Katarlı beIN grubunun, Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Medya Grubu'na ait Star, NTV, NTV Spor'u bünyesine kattığı öne sürülüyordu.

beIN grubu, Türkiye'de yeni bir satın alma planlaması içinde olduğuna dair yer alana haberlere ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Katarlı beIN grubunun, Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Medya Grubu'na ait Star, NTV, NTV Spor'u bünyesine kattığı öne sürülüyordu.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Ana hissedarımız beIN MEDIA GROUP ile Doğuş Medya Grubu arasında, Doğuş Grubu'nun sahibi olduğu kanalların satışına ilişkin görüşmeler yürütüldüğüne dair çıkan iddialara ilişkin olarak, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz gereğince bu açıklamayı paylaşmak istedik. Mevcut durumda; söz konusu söylentilerde ifade edildiği gibi bir anlaşma planımız bulunmamaktadır.

Kamuoyunca da takdir edileceği üzere; kısa süre önce beIN MEDIA GROUP bünyesine katılan Türkiye'nin lider dijital TV platformu Digiturk, müşterilerine en iyi dijital yayıncılık tecrübesini sunmaya devam etmek amacıyla hâlihazırda büyük bir dönüşüm ve yeniden yapılandırma süreci içerisindedir. Bu nedenle önceliğimiz ve odak noktamız, bu süreci en iyi şekilde tamamlayarak; Digiturk'ün beIN MEDIA GROUP'a tam entegrasyonunu sağlamaktır.

beIN MEDIA GROUP, Türkiye'ye ve sahip olduğu potansiyele inanmaktadır. Son 12 ayda Digiturk'ü ve Süper Lig naklen yayın haklarını satın alarak Türkiye ekonomisine yaptığı milyarlarca dolar değerindeki yatırım, bu inancın en somut göstergesidir. Grubumuzun bu büyük ülkeye yatırımları önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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