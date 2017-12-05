Belediye İktisadi Teşebbüsleri nedir? Kadro için önemli ayrıntı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Julide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamaların ardından Belediye İktisadi Teşebbüsleri ile ilgili ayrıntılar merak edilmeye başlandı. İşçiler yeni sistemde Belediye İktisadi Teşebbüsleri'nde mi görevlendirilecek? İşte Belediye İktisadi Teşebbüsleri hakkında detaylar...

Kadro konusunun ayrıntılarının ortaya çıkmaya başlamasıyla merakla araştırılan Belediye İktisadi Teşebbüsleri nedir? Belediye İktisadi Teşebbüsleri, belediyelerin hizmet alanlardında kurmuş olduğu şirketleri tanımlamaktadır.

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ NEDİR?

Belediye iktisadi teşekkülleri yani belediye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu’na tabi kuruluşlarına yani kısaca BİT’lere özel hukuk hükümleri uygulanmakta olup, bu şirketler faaliyetlerini de Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak yerine getirmektedirler. BİT’ler “özel hukuk tüzel kişileri” olup, bağımsız bütçeleri bulunmaktadır. Belediye şirketleri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olduklarından kendilerine özel hukuk hükümleri uygulanacak ve aynı anonim şirketler gibi iflasa tabi olacaklardır.