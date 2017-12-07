Belediyelerin havuz problemi

Zeytinburnu Belediyesi sitelerde açık havuz yapılmasını yasakladı. Vatandaştan gelen talep üzerine böyle bir yasağa gidildiği belirtilirken İBB'nin inşaat şirketi KİPTAŞ'ın tamamlanan 48 projesinin altısında açık havuz bulunuyor. İnşaatı süren üç projede ise açık havuz yok.

Zeytinburnu Belediyesi sitelerde açık havuz yapılmasını yasaklayan kararı belediye Meclisi'nde onayladı. Açık havuzların üç ay süre ile kullanıldığı belirtilerek bu alanların yeşil alan olarak kullanılmasının daha uygun olduğu belirtildi. Öte yandan 1+1 dairelerin sitenin sadece yüzde 15'i kadar imar yapılabileceği vurgulandı.

YAPIMI DEVAM EDEN PROJELERDE HAVUZ YOK

Bu karar kentsel dönüşümün pilot bölgelerinden Zeytinburnu'nda alınırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi KİPTAŞ'ın da konutlarının büyük bir bölümünde açık havuz bulunmuyor.

KİPTAŞ'ın tamamlanan 48 projesinin 35'inde havuz yok. KİPTAŞ'ın kalan projelerinin 8'inde kapalı 5'inde de açık havuz bulunuyor. Sozcu.com.tr’nin KİPTAŞ yetkililerinden aldığı bilgilere göre; Şu an yapımı devam eden üç projede halktan bir talep gelmediği için açık havuz yok.

İŞTE KİPTAŞ'IN TAMAMLANAN PROJELERİNDE SON HAVUZ DURUMU:

Çatalca Konutları: Havuz yok.

Hadımköy Konutları 3. Etap: Havuz yok.

Vaditepe Bahçeşenir 2. Etap: Kapalı havuz var.

Esenyurt Konutları 4. Etap: Havuz yok.

Esenyurt 3. Etap: Havuz yok.

Kayabaşı Konutları: Havuz yok.

Esenyurt Konutları 5. Etap: Havuz yok.

Esenyurt Konutları 2. Etap: Havuz yok.

Finanskent: Açılıp kapanabilen havuz.

Esenyurt 1. Etap: Havuz yok.

The Istanbul Residence: Açılır kapanabilir yüzme havuzu.

İçerenköy Evleri: Havuz yok.

Metrokent: Havuz yok.

Maltepe Konutları 1. Etap: Kapalı yüzme havuzu.

Yeşil Vadi Konakları: Yüzme havuzu var.

The İstanbul Veliefendi: Açık ve kapalı yüzme havuzu var.

Maltepe Konutları 2. Etap: Havuz yok.

Nish Adalar: 4 adet açık havuz

Dragos: Yüzme havuzu var

Hadımköy Konutları: Havuz Yok

Fuaye Süreyyapaşa: Açık ve kapalı yüzme havuzu

Topkapı Merkez Evleri: Kapalı yüzme havuzu

Tepecik Konutları: Havuz yok

Silivri Konutları 1. Etap: Havuz yok

Sefaköy Evleri: Kapalı yüzme havuzu

Yakuplu Evleri: Havuz yok

Kağıthane Terasevler: Havuz yok

Altunizade Hilal Konakları: Kapalı yüzme havuzu

Halkalı Çamlıkaltı Konutları: Havuz yok

Başak Konutları Kağıthane Evleri: Havuz yok

Başakşehir 5. Etap 2. Kısım: Havuz yok

Arnavutköy Konutları: Havuz yok

Başakşehir 1. Etap: Havuz yok.

Başakşehir 2. Etap: Havuz yok.

Başakşehir 5. Etap 1. Kısım: Havuz yok.

Maltepe Altayçeşme: Havuz yok.

Üsküdar Ünalan: Havuz yok.

Pendik Dolayoba Taşlıbayır: Havuz yok.

Başakşehir 4. Etap Konutları: Havuz yok.

Pendik Aydos Evleri: Açık-kapalı havuz var.

Sarıyer Zekeriyaköy Konutları: Havuz yok.

Silivri Konutları 2. Etap: Havuz yok.

Yalova Konutları: Havuz yok.

Tuzla Konutları 4. Etap: Havuz yok.

Tuzla Konutları 3. Etap: Havuz yok.

İkitelli Masko Evleri: Havuz yok.

Kartal Mutlu Evler: Havuz yok.

Pendik Sarmaşık Evleri: Havuz yok.

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‘YAŞAM TARZIMIZA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR’

DHA´ya konuşan İstanbul Büyükşehir ve Zeytinburnu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu ise, “Tartışmaya açık üç karar alındı. Açık havuzlar yasaklandı, 10 bin metrekarenin üzerindeki yerleşimlerde bağımsız mescit yapılması zorunlu hâle getirildi ve 1+1´ler kısıtlandı. Bu kararların alınırken bize, Zeytinburnu halkına sorulmadı. Bizim yaşam alanlarımızda, bizim yaşam biçimimizi planlamaya çalışıyorlar” açıklamasında bulundu.