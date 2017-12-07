Belediyelerin havuz problemi

Zeytinburnu Belediyesi sitelerde açık havuz yapılmasını yasaklayan kararı belediye Meclisi'nde onayladı. Açık havuzların üç ay süre ile kullanıldığı belirtilerek bu alanların yeşil alan olarak kullanılmasının daha uygun olduğu belirtildi. Öte yandan 1+1 dairelerin sitenin sadece yüzde 15'i kadar imar yapılabileceği vurgulandı.
YAPIMI DEVAM EDEN PROJELERDE HAVUZ YOK
Bu karar kentsel dönüşümün pilot bölgelerinden Zeytinburnu'nda alınırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi KİPTAŞ'ın da konutlarının büyük bir bölümünde açık havuz bulunmuyor.
KİPTAŞ'ın tamamlanan 48 projesinin 35'inde havuz yok. KİPTAŞ'ın kalan projelerinin 8'inde kapalı 5'inde de açık havuz bulunuyor. Sozcu.com.tr’nin KİPTAŞ yetkililerinden aldığı bilgilere göre; Şu an yapımı devam eden üç projede halktan bir talep gelmediği için açık havuz yok.
İŞTE KİPTAŞ'IN TAMAMLANAN PROJELERİNDE SON HAVUZ DURUMU:
Çatalca Konutları: Havuz yok.
Hadımköy Konutları 3. Etap: Havuz yok.
Vaditepe Bahçeşenir 2. Etap: Kapalı havuz var.
Esenyurt Konutları 4. Etap: Havuz yok.
Esenyurt 3. Etap: Havuz yok.
Kayabaşı Konutları: Havuz yok.
Esenyurt Konutları 5. Etap: Havuz yok.
Esenyurt Konutları 2. Etap: Havuz yok.
Finanskent: Açılıp kapanabilen havuz.
Esenyurt 1. Etap: Havuz yok.
The Istanbul Residence: Açılır kapanabilir yüzme havuzu.
İçerenköy Evleri: Havuz yok.
Metrokent: Havuz yok.
Maltepe Konutları 1. Etap: Kapalı yüzme havuzu.
Yeşil Vadi Konakları: Yüzme havuzu var.
The İstanbul Veliefendi: Açık ve kapalı yüzme havuzu var.
Maltepe Konutları 2. Etap: Havuz yok.
Nish Adalar: 4 adet açık havuz
Dragos: Yüzme havuzu var
Hadımköy Konutları: Havuz Yok
Fuaye Süreyyapaşa: Açık ve kapalı yüzme havuzu
Topkapı Merkez Evleri: Kapalı yüzme havuzu
Tepecik Konutları: Havuz yok
Silivri Konutları 1. Etap: Havuz yok
Sefaköy Evleri: Kapalı yüzme havuzu
Yakuplu Evleri: Havuz yok
Kağıthane Terasevler: Havuz yok
Altunizade Hilal Konakları: Kapalı yüzme havuzu
Halkalı Çamlıkaltı Konutları: Havuz yok
Başak Konutları Kağıthane Evleri: Havuz yok
Başakşehir 5. Etap 2. Kısım: Havuz yok
Arnavutköy Konutları: Havuz yok
Başakşehir 1. Etap: Havuz yok.
Başakşehir 2. Etap: Havuz yok.
Başakşehir 5. Etap 1. Kısım: Havuz yok.
Maltepe Altayçeşme: Havuz yok.
Üsküdar Ünalan: Havuz yok.
Pendik Dolayoba Taşlıbayır: Havuz yok.
Başakşehir 4. Etap Konutları: Havuz yok.
Pendik Aydos Evleri: Açık-kapalı havuz var.
Sarıyer Zekeriyaköy Konutları: Havuz yok.
Silivri Konutları 2. Etap: Havuz yok.
Yalova Konutları: Havuz yok.
Tuzla Konutları 4. Etap: Havuz yok.
Tuzla Konutları 3. Etap: Havuz yok.
İkitelli Masko Evleri: Havuz yok.
Kartal Mutlu Evler: Havuz yok.
Pendik Sarmaşık Evleri: Havuz yok.
‘YAŞAM TARZIMIZA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR’
DHA´ya konuşan İstanbul Büyükşehir ve Zeytinburnu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu ise, “Tartışmaya açık üç karar alındı. Açık havuzlar yasaklandı, 10 bin metrekarenin üzerindeki yerleşimlerde bağımsız mescit yapılması zorunlu hâle getirildi ve 1+1´ler kısıtlandı. Bu kararların alınırken bize, Zeytinburnu halkına sorulmadı. Bizim yaşam alanlarımızda, bizim yaşam biçimimizi planlamaya çalışıyorlar” açıklamasında bulundu.