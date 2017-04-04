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Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12, motorininkine ise 8 kuruş zam yapıldı. LPG fiyatları ise dün 25 kuruş inmişti.

14:544 Nisan 2017
Ekonomi
Benzin ve motorine zam
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12, motorininkine ise 8 kuruş zam yapıldı. LPG fiyatları ise dün 25 kuruş inmişti.

Ankara’da litresi ortalama 5,18 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5,14 liradan 5,26 liraya, İzmir’de 5,17 liradan 5,29 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara’da 4,48 liradan 4,56 liraya, İstanbul’da 4,43 liradan 4,51 liraya, İzmir’de 4,45 liradan 4,53 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Otogaza bugünden geçerli 25 kuruş indirim yapılmıştı.

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