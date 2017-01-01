Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren 45 yaşını doldurmamış her çalışanın maaşından esas kazancının yüzde 3'ü kesilecek.

BES hakkında merak edilen her şey

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren 45 yaşını doldurmamış her çalışanın maaşından esas kazancının yüzde 3'ü kesilecek.

Memur ve işçiler dahil tüm çalışanları etkileyecek Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 1 Ocak 2017’den itibaren başladı. Bu tarihten itibaren 45 yaşını doldurmamış çalışanların, prime esas kazancının yüzde 3’ü kesilecek.

ZATEN BİREYSEL EMEKLİLİĞİ OLAN NE YAPACAK?

1) Mevcut emeklilik sözleşmesi yeni sisteme taşınamaz. Zorunlu emeklilik sisteminde adına yeni bir sözleşme otomatik açılır. Hem iş veren ve devlet katkısından hem de 1000 liralık haktan faydalanılır. İki sözleşme ayrı ayrı devam eder.

2) Mevcut emekliliğinizi iptal edip yeni sisteme geçerseniz ancak geçmişe yönelik haklarınız iptal olur. Yeni sözleşmenizdeki katkılardan faydalanırsınız.

3) Otomatik olarak açılacak zorunlu emeklilik sözleşmenizi iki aylık cayma süresinin bitiminde iptal edersiniz. Yola mevcut emeklilik sözleşmeniz ile devam edersiniz.

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AYLIK YÜZDE 25 DEVLET KATKISI

Devlet teşvik için önce BES hesabıba 1000 TL para yatıracak, ardından her ay yüzde 25 devlet katkısı sağlayacak. Yüzde 25 devlet katkısı için en az 3 yıl sistemde kalma şartı aranacak.

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CAYMA HAKKI

BES sistemi zorunlu değil ancak 2 aylık bir deneme süresi bulunuyor. Çalışanlar emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecekler. Cayma halinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde çalışana iade edilecek. Yasada cayma hakkının 2 ay içerisinde kullanılabileceği belirtilmekle birlikte, 2 ayın ardından cayma hakkını engelleyecek herhangi bir madde de bulunmuyor.

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NE ZAMAN EMEKLİ OLUNABİLECEK

Sisteme 10 yıl boyunca maaşından prim yatıranlar 56 yaşına geldiklerinde emekliye ayrılabilecekler. İsteyen parasını topluca alabilecek, isteyen ise parasını topluca çekmek yerine en az 10 yıl süreyle emekli aylığına benzer şekilde parasını aylık taksitlerle alabilecek. Parasını taksitle almak isteyenlere o tarihe kadar birikmiş tutar üzerinden yüzde 5 oranında ayrıca devlet katkısı daha verilecek.

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