BES’ten nasıl çıkılır? Maaştan yapılacak BES kesintisi nasıl hesaplanır?

BES'e dikkkat! Kamu çalışanları ve çalışan sayısı 250 ile 999 olan iş yerlerindeki çalışanlar için otomatik BES dönemi başiladı Peki BES kesintisi nasıl hesaplanır ve BES'ten nasıl çıkılır?..

BES'e dikkkat! Kamu çalışanları ve çalışan sayısı 250 ile 999 olan iş yerlerindeki çalışanlar için otomatik BES dönemi başiladı Peki BES kesintisi nasıl hesaplanır ve BES'ten nasıl çıkılır?..

BES yani Bireysel Emeklilik Sistemi’ne geçiş sürecinin önemli bir basamağına geçildi. 1 Nisan 2017 tarihiyle kamu çalışanları ve özel sektördeki pek çok çalışanın (çalışan sayısı 250-999 arasında olan işyerlerinde) maaşından BES kesintisi yapılmaya başlandı. Peki otomatik olarak BES’e dahil edilenler Bes’ten çıkmak istiyorlarsa ne yapmaları gerekiyor? Maaşlardan ne kadar BES kesintisi olacak? İşte BES’ten çıkış ve BES kesintisi hesaplama ile ilgili detaylar…

BES’TEN NASIL ÇIKILIR, ÇIKIŞ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

17.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 22/E maddesinin birinci fıkrasına göre çalışan BES iptali talebini işverene ya da şirkete posta, e-posta gibi araçlarla iletmesi gerekiyor. Çalışan BES’ten çıkma isteğini ilettikten sonra on iş günü içinde kesintilerin iade edilmesi gerekiyor. İadenin gecikmesi durumunda temerrüt faizi ile iade yapılacak.

İşte Bireysel Emeklilik Yönetmeliği’ndeki BES iptali ile ilgili o madde:

“İlgili emeklilik planına göre çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden işgünü emeklilik planına dâhil edildiği şirket tarafından çalışana posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilir. Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir. Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip on iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade edilir. Ödemenin geciktirilmesi durumunda doğan zararlar 04/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde belirlenen ticari işler için uygulanacak temerrüt faizi de yürütülerek karşılanır.”

BES KESİNTİSİ NE KADAR OLACAK?

Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında çalışanların brüt maaşının %3’ü net maaşından kesilecek. Yani örneğin brüt kazancınız 5000 TL ise BES için net maaşınızdan 150 TL kesilecek.