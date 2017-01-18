BIG MAC hesabıyla dolar 4,32 TL

Mehmet Şimşek’in Big Mac hesabı ortalığı karıştırdı. MHP’li Usta, hesaba göre doların 4.32 lira olması gerektiğini söyledi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sosyal medyada attığı twitle, “ABD'de Big Mac fiyatı 5.06 dolarken, Türkiye'de 2.75 dolar, Big Mac Endeksi'ne göre TL, dolar karşısında yüzde 45.7 daha az değerli” açıklamasını yaptı, ortalık karıştı. Kalkınma Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı ve MHP Milletvekili Erhan Usta, Şimşek'in büyük bir teknik hata yaptığını iddia etti. Usta,

“Şimşek'in hesabıyla dolar kurunun bugün 4.32 TL olması gerekiyor” dedi.

Şimşek'in hesabını SÖZCÜ'ye değerlendiren Erhan Usta, “Başbakan Yardımcısının ifadeleri siyasi açıdan tam bir skandal. Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü 4.1 kişi. Bu aile her gün kişi başına 1 Big Mac yese ayda bin 322 TL yapar. Yani asgari ücretli başka hiçbir şeye para harcamayıp sadece ailesine günde 1 hamburger yedirmekle bile borçlu çıkıyor” dedi. Şimşek'in hesabını ekonomik açıdan da büyük bir hata olarak niteleyen Usta, “Şimşek, Big Mac Endeksi'nden TL'nin dolar karşısında yüzde 45.7 değersiz olduğunu çıkarıyorsa endeks veya satınalma gücü paritesi (SGP) kavramını hiç anlamamış demektir” iddiasında bulundu.

Usta, SGP'nin bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlandığını, bu parite kullanılarak ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarının giderildiği ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabildiğini de hatırlattı.

SATIN ALMA GÜCÜNÜ ÖLÇÜYOR

Tartışmaya konu olan Big Mac Endeksi, standart bir ürün olan Big Mac hamburgerin fiyat farkından hareketle ülkeler arasındaki SGP'yi ölçüyor. Bu endekste cari döviz kuru ile endekste ima edilen döviz kuru (Tükiye'deki fiyat ile ABD'deki fiyat) arasındaki fark, iki ülke arasındaki SGP'nin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Şimşek, bu endekse dikkat çekerek, TL'nin dolar karşısında yüzde 45.7 daha az değerli olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

Çok yanlış bir örnek seçti

Mehmet Şimşek'in TL'nin olması gerekenden değersiz olduğunu göstermek için çok yanlış bir örnek seçtiğini belirten MHP'li Erhan Usta, “Big Mac gibi tek bir mala bağlı kalmadan üretilen tüm mal ve hizmetlerin göreceli fiyatları hesaba katıldığında IMF verilerine göre 2015 yılında Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) dolar cinsinden 718 milyar dolar iken bu rakam SGP ile düzeltildiğinde 1 trilyon 596 milyar dolara çıkıyor.

Yani SGP ABD için 100 iken, Türkiye için 45 olmuş ve Türkiye ABD'nin yüzde 55 altında kalmıştır. Dolayısıyla Big Mac Endeksi'nde ima edilen kur ile gerçek kur arasında yüzde 45.7 fark olmasından çıkarılabilecek tek sonuç, ABD ile Türkiye arasındaki yüzde 55'lik SGP parite farkı göz önüne alındığında TL'nin yüzde 9.3 oranında değerli olduğu olabilir” dedi.