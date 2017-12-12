Bilecik’ten büyüme ve enflasyon açıklaması

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye’nin yüzde 11,1’lik büyüme oranının büyük bir başarı olduğunu ancak bunun sürdürülebilirliği için enflasyon oranını yüzde 5’in altına çekilmesi gerektiğini söyledi.

İHA

Çok sayıda üniversite, ticaret, sanayi odaları, mimarlar, inşaat mühendisleri, makine ve çeşitli kurum ile kuruşlar işbirliğinde gerçekleşen Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Girişimcilik Günleri'nin 15'incisi Final etkinliği ile Antalya'da başladı. Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Antalya Milletvekili Mehmet Günal, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Ünal,öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“7 ÜLKEDEN 11 ŞEHİR VAR ANCAK TÜRKİYE’DEN YOK”

Programda konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Dünya Start Up Genel Raporu'yla ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı. Rapora göre, dünyadaki girişimcilik ve yaratıcılık değerinin yüzde 78'inin 7 ülkede bulunan 11 şehirde olduğunu aktaran Bilecik, “Bu bence çarpıcı bir örnek. Bu bakımdan hem İstanbul olarak, hem Antalya, Ankara olarak önemli şehirlerimizin bu işe daha fazla itibak etmesi gerekir. Çünkü dünyadaki bu girişimcilik ekosisteminin yüzde 78'i 7 ülkede sadece 11 şehirde ve maalesef bu 11 şehrin içerisinde Türkiye'den bir şehrimiz yok” dedi.

“AVRUPA İRLİĞİ ÜYESİ OLMA NOKTASINDA KOŞU İÇERİSİNDEYİZ”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal'ın, 2023, 2053 hedeflerine ulaşabilmek için ekonomik yapılanmanın nasıl yapılması gerektiği hakkında soruya ise Erol Bilecik, “Avrupa Birliği üyesi olma noktasında koşu içerisindeyiz. Bir kere şu dış dünya ilişkilerinde gerçekten bir anlamda diplomatik dilin, iletişimin çok daha kalitelisi olmasını arzu ederiz. Dilimizin sağlam olması gerekir ki, insanlar bizlere olan yatırımlarını, özellikle Türkiye'ye gelecek olan yabancı yatırımların çok daha gönül rahatlığıyla, daha rahat bir yapıda yapsınlar. Teknoloji konusunda gerek üretime dönük olarak yeni teknolojilerin daha fazla Türkiye'de gerçekten yeşermesi, kendi teknolojilerimizin üretilmesi, bu konudaki yapılabilecek her türlü yatırımların desteklendirilecek reforma maddelerini artık açılması gerek düşüncesindeyim. İstihdam ve iş gücünde yapılabilecek olan müthiş reforma maddeleri var, hala beklemekte ama olacağını da sayın bakanlardan mesajını alıyoruz. Üçüncüsü vergi. Vergilerde yapılabilecek reform maddeleri. Bugün baktığınız zaman dünyada daha çok kurumlar vergisini indirme anlamında bir yarış var iken, biz de ama maalesef, son dönemde tahmin ediyorum mali bütçedeki açmazdan dolayı 20'den 22'ye geçmiş oldu. Oysa daha İngiltere bile 19'a indirdi, 17'ye indirme hazırlığı yapıyor. Bunları bekliyoruz ama verginin gerçekten reformist bir şekilde yapılanması en önemli noktalardan bir tanesi” cevabını verdi.

“GİRİŞLİMCİLİKTE YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDEYİZ”

Türkiye'nin girişimcilik oranının iyi durumda olduğunu ve bunda teknokent kanununun etkisinin olduğuna vurgu yapan Bilecik, “Gelinen nokta yüz üzerinden bir reyting yapacaksak hakikaten 50'nin üzerine bence geçmiş bulunmaktayız. Buradaki iş dünyasının, kamunun devletin ve üniversitelerle birlikte atılan adımlar bakıldığı zaman özellikle bunu destekleyen güçlerden bir tanesi teknokent kanununun ortaya çıkmasıyla beraber olan gelişmeler oldu. Devletin üniversitelerin tamamında olduğu gibi şüphesiz özel üniversitelerde de bu anlamda da var. Baktığınız zaman iş dünyası, devlet ve üniversiteler yani bu üçlünün gerçekten iyi çalıştığı görebiliyorsunuz ama daha atılması gereken adımlar çok mu derseniz, sanki hala önümüzde atılacak yüzde 50 adımlar var gibi gözüküyor” diye konuştu.

“ANAOKULLARINA İNDİRİLMESİ GEREKİYOR”

Girişimciliğin yoğun olduğu ülkelere bakıldığı zaman mahalle, hatta apartmanlarda bile özel teknokent statüsü verilebilen yapılara girdiğine işaret eden Bilecik, “Teknolojinin daha üst seviyede kullanılması, yazılım, coding, ana okullara kadar inilmesi gereken bir mevzu. TÜSİAD'ın projelerinin çoğundaki alt yapı anaokuluna kadar inmesi gereken yerlere gelmesi, Türkiye'nin teknolojik adımlarına katkı verecek seviyede olmasına inşallah katkı sağlar” dedi.

“ENFLASYONUN YÜZDE 5 ALTINA İNDİRİLMESİ GEREKİR”

Öğrencilerin ve vatandaşların sorularını cevaplayan Bilecik, “yüzde 11.1'lik büyümenin Türkiye'ye, vatandaşa etkisi nedir”? sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Büyüme sadece Türkiye için değil, dünya için önemli bir parametre. Yüzde 11.1'lik büyüme hakikaten alkışlanacak bir başarı bunun lami cimi yok. Ancak 3 nokta söylemek isterim, bundan dolayı görmezden gelmemek gerekli. Dünyada gelişmekte ülkeler arasında yapılmış önemli bir başarı. Bir önceki yıl eksi 1,8'di büyümemiz. Biliyorsunuz hain darbe girişimi olduğu döneme rast gelmesi ve eksi 1,8'den yüzde 11,1'e geldiği için önemli bir baz etkisi oldu. Enflasyonun artması, bu 11,1'i biraz gölgeleyen noktalardan bir tanesi. Yüzde 13 civarında bir enflasyon var. Sürdürülebilir olması için çift rakama devam etmek hakikaten mümkün değil. Yani yoğun nüfusu olan bir ülke için mümkün değil. Ama en azından yıl sonu ortaya çıkacak yüzde 7 gibi büyümenin sürdürebilir olması için özellikle enflasyonun mutlaka yüzde 5 ve altına indirilebilen bir noktaya gelinmesi gerekir. Çünkü baktığınız zaman, yüksek büyüme ve yüksek enflasyonun ekonomik literatürde beraber gittiği söz konusu değil. Bir de dış borçlarımızda önemli, 5 yıl önce milli gelirin yüzde 35'iken, şuan milli gelirin yüzde 51'i olmuş vaziyette. Bunlar bizi kırılganlar ülkeler listesinde maalesef listenin ilk tarafına atmış vaziyette. TÜSİAD olarak şunları söylemek istiyorum, yüzde 7'ler yüzde 8'ler gibi büyüyeceğimize, daha fazla hukukun devrede olduğu, daha fazla demokrasiye tutunduğumuz bir ülke olup, yine de tabi ki büyümede yüzde 5-6'lar civarında bile büyüsek, bunun 7-8 büyümeden çok değerli olur.”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de girişimciliğe gazete ve matbaa işiyle 23 yaşında başladığını belirterek, yine girişimciliğin cesaret ve gayret istediğini aktararak gençlere örnekler verdi. Belediyenin hizmetlerinden de bahseden Türel, 2014 yılına göre belediye olarak 3 yılda 20 kat daha fazla hizmet ettiklerini, 4 yılda ise bu rakamın 30 kat olacağını kaydetti.