Bimeks’in hissedarından borsa talebi

Bimeks hissedarı Mehmet Murat Akgiray sermayenin %15'ine karşılık gelen payın borsada satışı için MKK'ya başvurdu.

Tüketici elektroniği perakendecisi Bimeks’te sermayenin yüzde 15’ine denk gelen 18 milyon lira nominal değerli hissenin borsada satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) başvuru yapıldı.

KAP’ta yer alan açıklamada, satışa konu olacak 18 milyon nominal hissenin Mehmet Murat Akgiray’a ait olduğu belirtildi.

Akgiray tarafından MKK’ya yapılan ve KAP’ta yer alan ikinci bir açıklamada ise, başvurunun söz konusu hisseleri elinde rehin olarak bulunduran Baldares Sarl Luxembourg tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre; Bimeks hissedarlarından SPV Bilişim, Baldares Sarl Luxembourg şirketinden sağladığı kredinin teminatı olarak bu şirkete Akgiray’a ait 18 milyon adet kapalı statüdeki Bimeks payını rehin verdi.

Baldares Sarl Luxembourg ise kendi inisiyatifi ile uhdesinde bulunan teminat ile ilgili belgeleri kullanarak, bu payların kapalı statüden açık statüye getirilmesi için MKK’ya başvuru sürecini resen başlattı.

Bimeks’in ödenmiş sermayesi 120 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Bimeks hisseleri saat 1718’de yüzde 11.7 düşüşle 0.68 liradan işlem görüyor.

REUTERS