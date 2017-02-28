Bir yıldır da boş duruyor

Sağlık Bakanlığı bürokratlarının, Ankara’da inşa edilen Twin Towers isimli lüks rezidans binasını, ‘hastane için uygun değil’ raporlarına rağmen devlet hastanesine aylık 354 bin liraya kiralattıkları iddia edildi

Sağlıkta kiralama skandalı Ankara'yı karıştırdı. Sağlık alanındaki inanılması güç bir iddiayı CHP İstanbul Milletvekili Dr. Sezgin Tanrıkulu Meclis'e taşıdı. Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın söz konusu iddiaları yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Önergede, Sağlık Bakanlığı'nın üst düzey bir bürokratının, Ankara Yaşamkent'te inşa edilen Twin Towers isimli lüks rezidans binasını bakanlığa kiralattığı ve aynı bürokratın, Atatürk Hastanesi yönetimine ‘burayı kiralayın' diye talimat verdiği iddiası yer aldı.

HASTANE OLMAZ RAPORU

Tanrıkulu, başhekim ve hastane müdürünün talimat üzerine binaya gidip inceleme yaptığı ancak binayı hastane olarak kullanmaya uygun bulmayan hastane yetkililerinin, “Bizim bina projemiz var” diyerek talimatı yerine getirmedikleri iddiasını dile getirdi. Bürokratların daha sonra Batıkent'teki Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne talimat verdiğini ifade eden Tanrıkulu, “Başhekimin ‘burası konut olarak projelendirilmiş, hastane olmaz, işimize yaramaz' diye karşı çıktığı, başhekim izne ayrıldığında yerine vekalet eden doktora sözleşme imzalattırıldığı ve sözleşmeye 10 yıllığına hastane için aylığı 354 bin TL'ye rezidans kiralandığı ve boş binaya bir yıl kira ödendiği yine iddialar arasındadır” dedi.

KRİTİK SORULAR

Tanrıkulu, Meclis'e sunduğu soru önergesinde Bakan Akdağ'a talimatla kiralama iddialarının doğru olup olmadığını sordu. “İddia doğru ise, Ankara Yaşamkent'te inşa edilen rezidans binasının bakanlığa kiralanması talimatı veren bürokrat kimdir? Rezidans binasının sahipleri kimlerdir?” diyen Tanrıkulu, soru önergesinde şu kritik sorulara yer verdi:

“Hastaneye elverişli olmayan rezidans binasının kiralanması konusunda bakanlık tarafından denetleme neden yapılmamıştır? Soruşturma başlatılmış mıdır? İddia doğruysa kira ödemesi işlemini onaylayan yetkililer kimlerdir, kamu zararı nasıl karşılanacaktır? Rezidans binasının hastane olmaya elverişli olduğu raporu kim ya da kimler tarafından imzalanmıştır? 2014-2017 yılları arasında sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralama işlemleri sebebiyle yapılan ödemeler tutarı ne kadardır, bunlar arasında denetime tabi tutulmayanların sayısı kaçtır?”

Sedye asansöre sığmıyor

Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne ek bina olarak kiralanan akıllı binaların lüks konut olarak yapıldığı, bu nedenle hastanelerde olması gereken birçok asgari özelliği dahi taşımadığı belirtildi. Asansörlerin sadece insan taşıyacak kapasite ve büyüklüğe sahip olduğu, hasta sedyelerinin asansörlere sığmayacağı, koridorların ise hastane standartlarına göre çok dar yapıldığı, çelik kapıların da hastane sistemine uygun düşmediği ifade edildi.