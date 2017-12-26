Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin nedir, nasıl üretilir?

Bitcoin hem yatırımcıları tarafından, hem de ard arda gelen hızlı yükseliş ve düşüş haberlerinin ardından tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gün içinde hareketli bir grafiğe sahip olan Bitcoin 4 gün önce 20 bin dolar seviyelerinden 11 bin dolar seviyelerine düşmüştü. Daha sonra artış yakalayan kripto para 26.12.2017 saat 20.45 itibari ile 16 bin 180 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki Bitcoin nedir? Nasıl üretilir?

Geçen cuma günü büyük düşüş yaşayan Bitcoin tekrar artışa geçti. 11 bin dolara kadar düşen kripto para 16 bin dolar bandını aştı. r. Bitcoin 240 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,377 adet kripto paranın oluşturduğu 547 milyar dolarlık piyasanın yüzde 44.1'ini oluşturuyor. Peki Bitcoin nasıl üretilir?

BITCOIN NEDİR?

Avustralyalı iş adamı Craig Wright, sanal parayı bulan kişi olduğunu ve uzun süredir Nakamoto lakabını kullandığını duyurdu. Bitcoin’in önde gelen kullanıcıları ve sanal parayı geliştiren yazılımcılar da Craig Wright’ın Bitcoin’i bulan kişi olduğunu teyit ediyor. BBC’nin haberine göre Craig Wright kimliğini açıklarken, Bitcoin’in yaratıcısına ait olduğu bilinen Bitcoinlere dair teknik verileri de paylaştı ve böylece sanal paranın yaratıcısı olduğunu da kanıtlamış oldu. Kimliğini BBC, Economist ve GQ yayın kuruluşlarına eş zamanlı olarak açıklayan Wright, BBC’ye tarihte gerçekleşen ilk Bitcoin para transferine dair dijital belgeleri de gösterdi. Craig Wright, kimliğini açıklayarak Bitcoin’in mucidinin kim olduğu tartışmalarına bir son vermek istediğini ifade etti.

Bitcoin’in yüzü olmak istemediğini ifade eden Craig Wright, “Kimliğimi açıkladım çünkü son zamanlarda üstümde giderek artan bir baskı vardı. Sevdiğim insanların da aslı olmayan dedikodulardan olumsuz etkilenmesini istemedim” diyor. Yetkililer Wright’in kimliğini devam eden bir vergi soruşturması yüzünden açıkladığını belirtti.

Bu sanal para biriminin bağlı olduğu bir güç veya merkez bulunmadığı için fiyatını tamamen arz ve talep koşulları belirliyor. Normal ekonomi şartlarında olduğu gibi talep artınca fiyat yükselirken, talep azalınca fiyat düşüyor.

Ancak, bu sana para birimi son yıllarda ciddi bir düşüş yaşamış olsa da, tekrar yükselişe geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

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BITCOIN NASIL ÜRETİLİYOR?

Teknoloji nerelere geldi dememize sebep olacak gelişmelerden olan dijital para birimleri son dönemlerde yaptıkları yükselişle sürekli gündemde kalıyor. Özellikle Bitcoin'in son dönemdeki yükselişi diper para birimlerinden Ethereum'u da göz önüne çıkardı. Dijital madencilik işi yüksek performanslı bilgisayarlar gerektiriyor. Tahminlerin ötesinde güçlü bilgisayarlar oluşturan dijital madenciler bilgisayar bilişenleri fiyatlarını da etkiliyor.

ÜLKELERDEN FAZLA ELEKTRİK TÜKETİYORLAR

Shiftdelete'de yer alan habere göre dijital madencilik işlemlerinin tükettiği elektrik inanılmaz boyutlara ulaştı. En çok kullanınan dijital para birimi olan Bitcoin ve Ethereum, 14.54 TWh ve 4.69 TWh güç tüketimine sebep oluyor. Ethereum üretmek için tüketilen elektrik, Moldova'nın tükettiği elektrikle eşit seviyeye geldi. Bitcoin için tüketilen elektrik ise Türkmenistan ile aynı seviyelerde. Toplamda ise 17 milyonluk ülkelere eşit elektrik tüketimi yaşanıyor.