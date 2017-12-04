Bitcoin yine rekor kırdı

9.021 dolar seviyesine kadar güçlü bir düşüş yaşayan Bitcoin fiyatı tekrar yükselişe geçerek 11.831 dolarla yeni bir rekor kırdı.

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Kripto para Bitcoin, iki gün süren kar realizasyonlarının ardından yönünü yine yukarı çevirdi ve dün 11.831 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.

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29 Kasım’da 11.377 dolar seviyesinin görülmesinin ardından 9.021 dolar seviyesine kadar güçlü bir düşüş yaşayan Bitcoin fiyatı son 2 günde güçlü yükseliş gösterdi.

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Bitcoin şu sıralarda 11506,08 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dolaşımdaki Bitcoin miktarı 16.718.613 olurken, toplam piyasa değeri 192 milyar dolara ulaştı.

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Bitcoin’in rekor kırmaya devam etmesinde CME’nin Bitcoin vadeli kontratlarını bu ay içinde işleme açacağı, CBOE’nin de Bitcoin vadelileri için başvuruyu yaptığı haberleri etkili oldu.