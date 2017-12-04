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Bitcoin yine rekor kırdı

9.021 dolar seviyesine kadar güçlü bir düşüş yaşayan Bitcoin fiyatı tekrar yükselişe geçerek 11.831 dolarla yeni bir rekor kırdı.

09:034 Aralık 2017
Ekonomi
Bitcoin yine rekor kırdı
9.021 dolar seviyesine kadar güçlü bir düşüş yaşayan Bitcoin fiyatı tekrar yükselişe geçerek 11.831 dolarla yeni bir rekor kırdı.

FOREKS

Kripto para Bitcoin, iki gün süren kar realizasyonlarının ardından yönünü yine yukarı çevirdi ve dün 11.831 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.

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29 Kasım’da 11.377 dolar seviyesinin görülmesinin ardından 9.021 dolar seviyesine kadar güçlü bir düşüş yaşayan Bitcoin fiyatı son 2 günde güçlü yükseliş gösterdi.

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Bitcoin şu sıralarda 11506,08 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dolaşımdaki Bitcoin miktarı 16.718.613 olurken, toplam piyasa değeri 192 milyar dolara ulaştı.

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Bitcoin’in rekor kırmaya devam etmesinde CME’nin Bitcoin vadeli kontratlarını bu ay içinde işleme açacağı, CBOE’nin de Bitcoin vadelileri için başvuruyu yaptığı haberleri etkili oldu.

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