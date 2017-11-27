Bitcoin’den yeni rekor

Bitcoin 9 bin dolar ile rekor kırdıktan saatler sonra 9 bin 600 dolara yükseldi.

Bitcoin haftasonu Şükran Günü kırdığı rekordan sonra bugün yeni bir rekor kırdı. CoinDesk sitesine göre Bitcoin, pazar günü bin 400 dolar ile kırdığı rekordan sadece 10 saat sonra 6 bin 682 dolar ile yeni bir rekor kırdı.

Dijital varlık stratejisi yürüten BKCM’nin CEO’su Brian Kelly “Hareket perakende kullanıma dayalı görünüyor” dedi.

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Uzmanlar dijital para biriminin yüzde 870 oranında arttığı bir dönemde, potansiyel tuzaklara dikkat çekiyor.

Ekim ayında JP Morgan Chase CEO’su Jamie Dimon, bir hükümet tarafından desteklenmeyen para birimlerinin değerini anlamadığını belirtti.

Abu Dhabi’nin Mubadala Yatırım Şirketi sorumlusu Khaldoon Al Mübarek, dijital para birimine bakarken insanların açık fikirli olması gerektiğini söyledi.

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CNBC’nin Global CFO Konseyi baş mali görevlileri arasında yapılan bir ankette 43 katılımcının yüzde 27.9’u bitcoin’in “gerçekçi ama bir balon” olduğunu düşünürken, yüzde 27.9’u kriptokrasinin “dolandırıcılık” olduğunu düşündü. Yöneticilerin sadece yüzde 14’ü bitcoin için “gerçek ve daha da yükseliyor” dedi.