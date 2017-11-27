Bitcoin’den yeni rekor geldi! Bitcoin nedir, nasıl üretiliyor? Ne kadar oldu?

Bitcoin haftaya rekorla başladı. Bitcoin sanal para birimini ğlkemizde de yatırım aracı olarak kullananlar arttı. Her gün ne kadar olduğunu, nasıl değer kazandığını merak edenler var. Peki Bitcoin nedir, nasıl üretilir? İşte tüm merak edilenler...

Avustralyalı iş adamı Craig Wright tarafından yaratılan Bitcoin yine rekor kırdı. Arz talep şeklinde ilerleyen bir piyasası olan Bitcoin'in ne olduğu merak ediliyor. Bitcoin nedir? Bitcoin neden değer kazanıyor? Bitcoin sistemi üzerinde kullanıcılar birbirlerine aracı olmadan doğrudan transferler yapabilir. Transferler merkezi olmayan dağınık bir kayıt ve mutabakat sistemine kaydedilir. Bu kayıt ve mutabakat sistemine Blockchain adı verilmektedir. Peki Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin nedir?

BİTCOİN NEDİR?

Avustralyalı iş adamı Craig Wright, sanal parayı bulan kişi olduğunu ve uzun süredir Nakamoto lakabını kullandığını duyurdu. Bitcoin’in önde gelen kullanıcıları ve sanal parayı geliştiren yazılımcılar da Craig Wright’ın Bitcoin’i bulan kişi olduğunu teyit ediyor. BBC’nin haberine göre Craig Wright kimliğini açıklarken, Bitcoin’in yaratıcısına ait olduğu bilinen Bitcoinlere dair teknik verileri de paylaştı ve böylece sanal paranın yaratıcısı olduğunu da kanıtlamış oldu. Kimliğini BBC, Economist ve GQ yayın kuruluşlarına eş zamanlı olarak açıklayan Wright, BBC’ye tarihte gerçekleşen ilk Bitcoin para transferine dair dijital belgeleri de gösterdi. Craig Wright, kimliğini açıklayarak Bitcoin’in mucidinin kim olduğu tartışmalarına bir son vermek istediğini ifade etti.

Bitcoin’in yüzü olmak istemediğini ifade eden Craig Wright, “Kimliğimi açıkladım çünkü son zamanlarda üstümde giderek artan bir baskı vardı. Sevdiğim insanların da aslı olmayan dedikodulardan olumsuz etkilenmesini istemedim” diyor. Yetkililer Wright’in kimliğini devam eden bir vergi soruşturması yüzünden açıkladığını belirtti.



Bu sanal para biriminin bağlı olduğu bir güç veya merkez bulunmadığı için fiyatını tamamen arz ve talep koşulları belirliyor. Normal ekonomi şartlarında olduğu gibi talep artınca fiyat yükselirken, talep azalınca fiyat düşüyor.

Ancak, bu sana para birimi son yıllarda ciddi bir düşüş yaşamış olsa da, tekrar yükselişe geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Dijital varlık stratejisi yürüten BKCM'nin CEO'su Brian Kelly “Hareket perakende kullanıma dayalı görünüyor” dedi. CNBC'nin Global CFO Konseyi baş mali görevlileri arasında yapılan bir ankette 43 katılımcının yüzde 27.9'u bitcoin'in “gerçekçi ama bir balon” olduğunu düşünürken, yüzde 27.9'u kriptokrasinin “dolandırıcılık” olduğunu düşündü. Yöneticilerin sadece yüzde 14'ü bitcoin için “gerçek ve daha da yükseliyor” dedi.

Bitcoin 9 bin dolar ile rekor kırdıktan saatler sonra 9 bin 600 dolara yükseldi.

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BITCOİN NASIL ÜRETİLİYOR?

Teknoloji nerelere geldi dememize sebep olacak gelişmelerden olan dijital para birimleri son dönemlerde yaptıkları yükselişle sürekli gündemde kalıyor. Özellikle Bitcoin’in son dönemdeki yükselişi diper para birimlerinden Ethereum’u da göz önüne çıkardı. Dijital madencilik işi yüksek performanslı bilgisayarlar gerektiriyor. Tahminlerin ötesinde güçlü bilgisayarlar oluşturan dijital madenciler bilgisayar bilişenleri fiyatlarını da etkiliyor.

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ÜLKELERDEN FAZLA ELEKTRİK TÜKETİYORLAR

Shiftdelete'de yer alan habere göre dijital madencilik işlemlerinin tükettiği elektrik inanılmaz boyutlara ulaştı. En çok kullanınan dijital para birimi olan Bitcoin ve Ethereum, 14.54 TWh ve 4.69 TWh güç tüketimine sebep oluyor. Ethereum üretmek için tüketilen elektrik, Moldova'nın tükettiği elektrikle eşit seviyeye geldi. Bitcoin için tüketilen elektrik ise Türkmenistan ile aynı seviyelerde. Toplamda ise 17 milyonluk ülkelere eşit elektrik tüketimi yaşanıyor.