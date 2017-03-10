Bizden Google çıkması zor

Sanayi ve eğitimde yaşanan eksikliklerin Türkiye’den Google çıkmasının önünde engel olduğunu dile getiren Fuat Erbil, “Yetenekli beyinler Silikon Vadisi’ne kaçıyor” dedi.

Henüz ‘Google' ortada yokken, dijital bankacılığa başladıklarını belirten Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, sektörün gelişimi için devrim yaratan teknolojik adımların 90'lı yılların başında atılmaya başlandığını, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde katma değeri daha yüksek işlerle gelişeceğini söyledi.

Garanti, ilk internet bankacılığını hayata geçirdiği günden bu yana dijital bankacılıkta 20 yılı geride bıraktı. Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil ile Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcıları Hüsnü Erel ve Didem Dinçer Başer düzenledikleri basın toplantısında dijital bankacılık alanında ulaştıkları noktayı ve geleceğe nasıl hazırlandıklarını paylaştı.

“Biz, Türkiye'de internet bankacılığına başladığımızda daha Google yoktu. Öyle bir dünyadan bugünlere geldik” diyen Erbil, internetin yaygın olmadığı bir ortamda internet bankacılığı kurduklarını hatırlattı. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde katma değeri daha yüksek işlerle gelişeceğine işaret eden Erbil, teknolojik gelişim ile verimliliğin çok önemli olduğunu dile getirdi.

EĞİTİM VE SANAYİDE EKSİĞİZ

Erbil, “Şu anda Google'ın piyasa değeri 500 milyar doları aşarken, ülkemizde bu düzeyde firma yok. Tam olarak ne yapılamadı” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “İşin sanayi tarafında ve eğitim tarafında

eksikliğimiz var. Biraz cazibeyi sürdürebilir kılmakta eksiklerimiz var. Çok yetenekli beyinleri Silikon Vadisi'ne kaçırabiliyoruz. Ama bizim de çoğu sektörümüz dünya ölçeğinde. Her şeyin başı eğitim. Eğitim

sisteminin eksikliği maalesef Türkiye'de var. Buradaki yatırımlara devam etmekte büyük yarar var.”

135 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Dijital kanalda yapılan her işlemden birinin Garanti Bankası tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Erbil, Garanti Teknoloji'nin yılda 135 milyon dolarlık yatırım yaptığını ve bu tutarın yıllar itibarıyla sürekli arttığını dile getirdi. Erbil, dijitalleşmenin gelişmesiyle şubeleşmede ve çalışan sayısında bir azalış olup olmayacağına ilişkin soruya ise, “Bizim için asıl olan insandır. İnsansız bir bankacılık gündemimizde de stratejimizde de yok. Bankacılık alanında büyüme potansiyelinin olması ve yeni müşteri kazanımı şubeleşmenin devamını sağlayacaktır” cevabını verdi.

Garanti Bankası Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer ise 5 milyon aktif dijital müşteriye ve 3.9 milyon aktif mobil müşteriye sahip oldukları bilgisini verdi. Nakit hariç tüm işlemlerin yüzde 92'sinin dijital kanallardan gerçekleştiğini aktaran Başer, kredi kullanımının yüzde 45'inin dijital kanallarda yapıldığını söyledi.