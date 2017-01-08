Bizi acilen gün ışığına çıkarın

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ‘tehlikeli’ işler statüsüne aldığı çağrı merkezlerinde çalışan 85 bin kişi, ‘’Gün ışığı hakkı’’ istiyor. CHP Emek Büroları’nın hazırladığı çağrı merkezleri raporuna göre, penceresiz ve kapalı ortamda olan çalışanların sorunları hızla büyüyor.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ‘tehlikeli’ işler statüsüne aldığı çağrı merkezlerinde çalışan 85 bin kişi, ‘’Gün ışığı hakkı’’ istiyor. CHP Emek Büroları’nın hazırladığı çağrı merkezleri raporuna göre, penceresiz ve kapalı ortamda olan çalışanların sorunları hızla büyüyor.

Türkiye'de 50'den fazla ilde bin 200'ü aşkın çağrı merkezi bulunduğu ve 85 bini aşkın kişinin çalıştığı sektörün pazar büyüklüğü de 4.5 milyar lirayı geçti. Haftada ortalama 50 saat çalışılan sektörde, asgari ücret veya biraz üzerinde maaş ödeniyor. Sektörde yüzde 64 kadın, yüzde 36 oranında ise erkek çalışan bulunuyor. Çalışanların yüzde 36'sı lise mezunu, yüzde 12'si üniversite öğrencisi, yüzde 52'si ise yüksekokul mezunu…Raporda şu tespitler yapıldı:

*Sabah gün ışığı alamadan iş yerine giren, akşam da hava karardıktan sonra işten çıkan çalışanlar için ‘gün ışığı hakkı' sorunu var. Kapalı ortamda yapay ışığa uzun saatler boyunca maruz kalan kişilerin vücut ritmi bozuluyor, bu durum baş ağrısından depresyona kadar uzanan sağlık sorunlarına yol açıyor.

*Çağrı Merkezi çalışanları yoğun çalışma saatleri, sürekli aynı sözlerin tekrarı ve yeniden üretimin sağlanamaması nedeniyle yaptıkları işe ve kendilerine yabancılaşıyorlar. Çağrı merkezi emekçileri, kendi tabirleri ile robotlaşıyor. Sabahtan akşama kadar takılı olması gereken kulaklıklarla alınan çağrılar ve ortamdaki gürültünün yüksekliği çalışanlarda işitme kaybı ve dış kulak iltihabına yol açabiliyor.

KÜFÜRLÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Raporda, çağrı merkezlerini vatandaşların genelde sinirli bir şekilde aradıkları bu durumun da çalışanların psikolojik durumlarını zorladığı belirtildi. Raporda “Çalışanların en büyük problemlerinden biri hakaret dinlemek. Çalışanlar “müşteri memnuniyeti” gerekçesi ile çağrıyı, karşı taraf kapamadan bitiremedikleri için kendilerine edilen hakaretleri dinlemek durumunda kalıyor” dedi.