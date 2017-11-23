Black Friday 2017 indirimleri: Steam ve Hepsiburada’dan ‘Efsane Cuma’! Black Friday yani Kara Cuma nedir?

Black Friday 2017 indirimleri başladı. Tüm dünyada alışveriş çılgınlığı başladı. Hepsi Burada ve Steam de Black Friday yani Kara Cuma kapsamında indirimlere gitti. Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu Hepsiburada, büyük indirimlerin yapıldığı bu alışveriş festivalini ‘Efsane Cuma’ ile gerçekleştirecek. Steam ise hemen hemen her oyunda büyük indirime gidiyor. Peki Kara Cuma orjinal adı ile Black Friday nedir?

Dünyanın en büyük alışveriş festivali ‘Black Friday' (Kara Cuma) bu gece başlıyor. Hepsiburada´da “Efsane Cuma” Perşembe´yi Cuma´ya bağlayan gece yarısı başlayacak. Steam Black Friday 2017 kapsamında oyunlarda yüzde 90’e varan indirimlere gidiyor. Bilmeyenler ise Black Friday nedir? Kara Cuma indirimleri ne zaman başlayacak merak ediyor. İşte Black Friday 2017 detayları…

HEPSİBURADA’DAN EFSANE CUMA

Hepsiburada´da “Efsane Cuma” Perşembe´yi Cuma´ya bağlayan gece yarısı başlayacak. Ürünlerde yüzde 80´e varan indirimlerin yanı sıra, beyaz eşyadan oto lastiğine, kozmetikten cep telefonuna, kitaptan ev tekstiline kadar 36 kategorideki milyonlarca ürüne yılın en iyi indirimlerini uygulayacak. 10 milyonun üzerinde ziyaret bekleyen Hepsiburada, yılın en avantajlı ürünlerinden yararlanabilenlerin en hızlı hareket edecekler olacağının altını çiziyor.

Efsane Cuma ile ilgili konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi “Perşembe´yi Cuma´ya bağlayan gecenin ilk saatlerinden itibaren Hepsiburada´ya giren müşterilerimiz gözlerine inanamayacak! Müşterilerimiz, milyonlarca üründe avantajlı fiyatların yanı sıra birçok yeni ürünle ilk kez Efsane Cuma kapsamında karşılaşacak. Türkiye´nin 81 kentine yayılmış yaklaşık 10 bin iş ortağımızla perakendede büyük bir hareket yaratacağız. Müşterilerimizin; `indirime girse de alsam´ diye düşündüğü ürünleri alacağı gün 24 Kasım olacak. Bir evin ortalama üç bin liraya yenilenen salonu, Efsane Cuma´da bin liraya yenilenebilecek. Bu anlamda 24 Kasım´ı `Yılın En Avantajlı Günü´ ilan ettik.” dedi.

Hepsiburada, farklı ürünleri, ilgi alanlarına yönelik gruplayarak sitede gösterecek. Böylece online müşteriler birçok ürün ve teklif arasından kendi ilgi alanlarındaki ürünleri bir arada görüp daha rahat bir alışveriş deneyimi yaşayacak.

BLACK FRİDAY NEDİR?

ABD'de, Black Friday Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

STEAM OYUN FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ

Her yıl olduğu gibi yine Black Friday'in hemen öncesinde müthiş bir indirim dönemi oyuncuları bekliyor. Black Friday kapsamında başlayan bu etkinlikte en yeni oyunlarda, bir türlü alamadığınız oyunlarda, daha doğrusu neredeyse tüm oyunlarda müthiş fiyat avantajları sizleri bekliyor.

Binlerce oyunda yüzde 80'lere 90'lara varan indirimlerin bizleri beklediği bu dönem, 28 Kasım'a kadar devam edecek. Üstelik bu indirimlerde Shadow of War gibi henüz birkaç aylık oyunlarda bile yüzde 40, yüzde 50 gibi indirimler görüyoruz.

Fiyatı düşen bazı oyunlar..

Borderlands: The Handsome Collection: 254 TL’den 152 TL’ye

Mass Effect: Andromeda: 119 TL’den 89 TL’ye

BioShock: The Collection: 199 TL’den 139 TL’ye

Madden NFL 18: 269 TL’den 215 TL’ye

Tom Clancy’s Division: 179 TL’den 119 TL’ye

Tom Clancy’s Division Gold Edition: 298 TL’den 199 TL’ye

Dishonored 2: 119 TL’den 83 TL’ye

Watch Dogs 2: 269 TL’den 188 TL’ye

TitanFall 2: 164 TL’den 114 TL’ye

Far Cry 4 + Far Cry Primal Bundle: 238 TL’den 154 TL’ye