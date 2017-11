Black Friday nedir? Hangi markalarda indirim var? İşte Kara Cuma hakkında merak edilenler…

Büyük indirimlerin yapıldığı ve alışveriş çılgınlığına dönen Black Friday geldi. Türkçesi Kara Cuma olan Black Friday'de birçok markanın sitesi ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. Google'da arama trendlerine Zara, Mavi, Amazon gibi siteler girdi... Peki Black Friday nedir? Kara Cuma ne anlama geliyor?

Son birkaç günndür gündemden düşmeyen Black Friday (Kara Cuma) geldi. Birçok mağazanın indirim yaptığı ve müşteri çekmeye çalıştığı Black Friday, sosyal medyadaki yorumlara göre birçok kişiyi memnun etmedi. Black Friday’de indirimlerin göstermelik olduğu fazlaca kişi tarafından dile getirildi. Peki Black Friday nedir? Kara Cuma nedir ve ne anlama gelir?

BLACK FRİDAY NEDİR?

ABD’de, Black Friday Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere’de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia’da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Black Friday gününde 2000’li yıllara kadar sabah 06:00’da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

GOOGLE PLAY’DE İNDİRİMLER BAŞLADI

Black Friday kapsamında Google Play‘de yer alan filmler, kitaplar ve daha bir çok uygulamada yüzde 50‘ye varan indirimler sizleri bekliyor. Özellikle uygulama tarafında da birçok satın almak istediğiniz ürünün yine yüzde 50 fiyat indirimi ile sunulduğunu belirtmek gerekiyor.

Playstation Plus servisinin 1 yıllık üyeliği indirimli hale geldi. Kampanya kapsamında yüzde 25 indirimli olan 1 yıllık üyelik 134.99 TL'ye satın alınabiliyor. Söz konusu hizmetin indirimsiz fiyatı ise 179.99 TL.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, pek çok ürününü ‘Black Firday' kapsamında indirime soktu. Ancak Samsung'un bu indirim kararı Türkiye'yi kapsamıyor.

Call of Duty: Black Ops Zombies, Lego Jurassic World, Don’t Starve: Pocket Edition ve Farming Simulator 16 gibi oyunlar indirim kapsamında hayli fiyat düşüşü yaşamış durumdalar.

STEAM OYUN FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ

Her yıl olduğu gibi yine Black Friday’in hemen öncesinde müthiş bir indirim dönemi oyuncuları bekliyor. Black Friday kapsamında başlayan bu etkinlikte en yeni oyunlarda, bir türlü alamadığınız oyunlarda, daha doğrusu neredeyse tüm oyunlarda müthiş fiyat avantajları sizleri bekliyor.

Binlerce oyunda yüzde 80’lere 90’lara varan indirimlerin bizleri beklediği bu dönem, 28 Kasım’a kadar devam edecek. Üstelik bu indirimlerde Shadow of War gibi henüz birkaç aylık oyunlarda bile yüzde 40, yüzde 50 gibi indirimler görüyoruz.

Fiyatı düşen bazı oyunlar..

Borderlands: The Handsome Collection: 254 TL'den 152 TL'ye

Mass Effect: Andromeda: 119 TL'den 89 TL'ye

BioShock: The Collection: 199 TL'den 139 TL'ye

Madden NFL 18: 269 TL'den 215 TL'ye

Tom Clancy's Division: 179 TL'den 119 TL'ye

Tom Clancy's Division Gold Edition: 298 TL'den 199 TL'ye

Dishonored 2: 119 TL'den 83 TL'ye

Watch Dogs 2: 269 TL'den 188 TL'ye

TitanFall 2: 164 TL'den 114 TL'ye

Far Cry 4 + Far Cry Primal Bundle: 238 TL'den 154 TL'ye