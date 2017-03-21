Blogteb’den teknolojik trend analizi raporu!

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) teknolojik gelişmeler, dijital dünyadaki inovasyonlar ve trendler konusunda paylaşımlar yaptığı bloğu Blogteb “TEB’le gelecek neye benzeyecek?” temalı trend analiz raporunu yayınladı. Rapora göre 2020 yılında 50 milyardan fazla cihaz internete bağlı olacak.

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) teknolojik gelişmeler, dijital dünyadaki inovasyonlar ve trendler konusunda paylaşımlar yaptığı bloğu Blogteb “TEB’le gelecek neye benzeyecek?” temalı trend analiz raporunu yayınladı. Rapora göre 2020 yılında 50 milyardan fazla cihaz internete bağlı olacak.

Mobil teknolojiler ve dijital dünyanın gücünün artmasıyla 2009 yılından bu yana Blogteb aracılığı ile dünyada ve ülkemizdeki teknolojik gelişmeleri, dijital dünyadaki inovasyonları ve trendleri paylaşan Türk Ekonomi Bankası (TEB), yenilediği Blogteb'den “TEB'le gelecek neye benzeyecek?” temalı trend analiz raporunu yayınladı. Yarının dünyasının neye benzeyeceği ile ilgili analizlerin yer aldığı araştırmaya göre 2020 yılında 50 milyardan fazla cihaz internete bağlı olacak ve insanlar yeni nesneler kullanarak bilişim sisteminde yer alacak.

Uluslararası araştırma şirketleri, enstitüler ve fikir önderlerinin incelemelerinden faydalanılarak hazırlanan analizin sonucunda “Yeni Gerçeklik, Büyük Veri, Yeni Fiziksel Teknolojiler, Doğal gelecek ve Geleceğin Finansal Sistemleri” olmak üzere 5 ana başlık öne çıkarıyor.

YENİ GERÇEKLİK

Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, giyilebilir teknolojiler ve nesnelerin interneti…

Analize göre yakın gelecekte giyilebilir teknolojiler, biyoçipler, sanal gerçekliği dokunma ve koku alma boyutuna taşıyacak. Taşınabilir cihazlar daha da taşınabilir hale gelecek ve 2020 yılında 50 milyardan fazla cihaz internete bağlı olacak.

BÜYÜK VERİ

Büyük bilişim, büyük veri, gelişkin yapay zekâ, interaktif görselleştirme, bulut bilişim ve kuantum bilgisayarlar…

Günümüzde genellikle büyük boyutlu şirketlerin kullandığı bulut sistemler ve esnek datacenter yapıları gibi teknolojilerin, yakın gelecekte çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor. Büyük veriyi anlamlandırmak için en önemli araçlardan biri ise makine öğrenmesi ve yapay zekâ olacak.

FİZİKSEL TEKNOLOJİLER

Sürücüsüz otomobiller, uzay yolculukları, kendi kendine iyileşen materyaller ve üç boyutlu yazıcılar…

Analize göre, 2024'te insanlı ilk Mars uçuşları gerçekleşebilecek. Kişiye özel ortopedik protezler, canlı organlar, uçak parçaları, metal parçalar gibi birçok ürünü yazdırarak üretilebilecek.

DOĞAL GELECEK

Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji ve genetik çalışmalar…

Güneş, rüzgar, dalga, jeotermal ve biyokütle gibi birçok farklı kaynaktan elde edilebilen yenilenebilir enerji fosil yakıtlarla doğrudan rekabet edebilir noktaya erişecek. Yakın gelecekte genetik hastalıkların tedavisi, kişiye uygun tedavilerle kanserin önlenmesi mümkün olacak. Yaşam kalitesini artırmak birinci öncelik olacak.

FİNANSAL TEKNOLOJİ

Blockchain, bitcoin, crowdfunding ve mobil bankacılıkta yeni ufuklar…

Alıcı ve satıcı arasında üçüncü partiyi ortadan kaldıran Blockchain işlemlerin gelecekte çok daha yaygın hale gelmesi bekleniyor. Tüm işlemlerin aracısız gerçekleşmesi, takip edilebilir global bir para birimi olması, blockchain teknolojilerinin global bankacılıkta yoğunlaşacağını gösteriyor. Kitlesel fonlama, yani “crowdfunding”in yeniden gündeme gelmesi, global crowdfunding pazarının, başta teknoloji şirketleri olmak üzere diğer sektörlerle birlikte 2025 yılında 90 milyar doların üzerinde olması öngörülüyor.

BLOGTEB YENİLENDİ!

Çağın dinamiğine uygun olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını belirleyen TEB, sosyal medyanın müşterilerle etkileşime geçmek için ciddi bir gücü olduğuna inanıyor. Bu kapsamda 7 yıldır aktif olarak bilgi paylaşımı yaptığı Blogteb'in arayüzünü yeniledi. Yenilenen Blogteb, iş ve kişisel hayatın geleceğe bakan pencereleri, teknolojik trendler, farklılaşan yaşam biçimleri ve ihtiyaçları anlatan bir platform olarak yoluna devam ediyor.