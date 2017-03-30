Booking kararı kimi sevindirdi kimi üzdü?

Booking.com'un Türkiye'den Türkiye'deki oteller için artık hizmet veremeyecek olması turizmcileri düşündürüyor. Otelciler doluluk oranlarında online portalların önemine vurgu yaparken seyahat acentaları hallerinden mutlu.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Booking.com’un hizmetlerinin durdurulmasına ilişkin olarak üzgün ve sinirli olduklarını söyledi. Turizmin dip yaptığı şu dönemde müşterilerin yüzde 25-30’unun Booking.com aracılığıyla otellerine geldiklerini söyleyen Bülbüloğlu, “Bütün dünya dijital rezervasyon kabul ediyor. Almanya’da Belçika’da bu işler nasıl oluyor” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Booking'in Türkiye faaliyetleri durduruldu

Bülbüloğlu, “Başka bir formül bulunabilirdi. Bu tip yasaklarla bir yere varılamayacak” ifadesini kullandı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, online rezervasyon kanalı Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmesinin, özellikle iç turizmde sektörü etkileyeceği söyledi. Daha çok şehir otellerinde rezervasyonların önemli oranda bu portal üzerinden yapıldığı kaydedildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, birlik üyesi seyahat acentalarına karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, mahkemenin online rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararını sektör temsilcileri değerlendirdi.

İLGİLİ HABER Rus turistler geri dönüyor

ONLİNE SİTELER İYİ BİR GELİR KAYNAĞI

Kararın sektörü etkileyeceğini belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, online portalların özellikle şehir otellerinde direkt rezervasyon alınan bir mecra olduğunu söyledi. Otelcilerin de iyi birhat edenler ve genellikle Booking.com gibi online rezervasyon sitelerinden rezervasyonlarını yapıyor ve bunlar için gelir kaynağı olduğuna işaret eden Duran, “Özellikle bu şirket adına seyahat edenler, bireysel seyade en popüleri Booking.com” dedi.

REZERVASYONUN YÜZDE 35’İ ONLİNE

Expedia, Trivago gibi çeşitli portalların da olduğuna değinen Hakan Duran, “TÜRSAB bir dava açmış detayları bilmiyoruz, haksız rekabet denilmiş ama haklı olarak biz otelciler bu işten biraz etkileniriz. Şehir otelleri rezervasyonlarının yaklaşık yüzde 35’ini online portallardan alıyor. Booking.com da en önemlilerinden biri. Kendi otelimizde bile yüzde 20-25’ini Booking.com üzerinden alıyoruz” dedi.

İLGİLİ HABER Turizmde yeni dip korkusu

YURTDIŞI MİSAFİRLER SİSTEMİ KULLANABİLİYOR

Kapatılma kararının sadece Türkiye için geçerli olduğunu belirten Duran, “Yurtdışından otellerimize rezervasyon yapacak misafirler sistemi kullanabiliyor. Yurtiçinde gezi veya iş amaçlı seyahat edecek misafirlerimizin yolunu kesecek. Onlar da bildikleri diğer portallara yönelecektir. Ama bu işlerin içindeki en popüleri Booking.com’du ve etkileneceğiz. Zaten sıkıntılı olan bir dönemde bu ne olursa olsun bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Hukuki kısmını bilmediğimiz için yorum yapamıyoruz” dedi.

TURSAB NE DİYOR? Kararla ilgili dün sozcu.com.tr'ye konuşan TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy “Türkiye burası muz cumhuriyeti mi başkasının ekmeğiyle oynayacaksın vergi vermeyeceksin. Uzunca bir süreçti. Mahkeme bizim lehimize karar verdi. Haksız rekabet vardı. Bunu ortadan kaldırmak için mücadelemiz oldu. Rekabete aykırı bir eylem var ortada. Seyahat acentası, Booking.com komisyonları yükseltiyordu. Sektör mutlu biz de mutluyuz şimdi daha da fazla iş yapılır artık. 2.5 yıldır bu dava sürüyordu” diye konuşmuştu.

YURTDIŞI MİSAFİRLERİ DE ENDİŞELENDİRDİ

Sistem üzerinde deneme yaptıklarını ve Türkiye’den otel rezervasyonu yapılamadığını da kaydeden Duran, “Ancak yurtdışındaki rezervasyonları çok durdurmayacak. Bize Booking.com üzerinden rezervasyon yapan misafirlerimiz mail atıyor, ‘rezervasyonum size geldi mi’ diye endişe verici bir durum oluşmuş. Teyit isteniyor. Dün öğleden sonra ve bu sabah 4-5 mail aldık. Daha çok iç pazardaki hareketi etkiler. Etkilenmeyi önümüzdeki bir hafta-10 gün içinde daha rahat göreceğiz” dedi.

İLGİLİ HABER Turizmde 8 yıl geriye gittik

İÇ TURİZMİ ETKİLER

Kararın özellikle şehir otelleri üzerinde daha etkili olacağını belirten POYD eski başkanı ve Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, “Bütün otelcilik sektörü mutlaka etkilenecektir. Ama dünya ticaretinin bu kadar küresel boyutta olduğu, serbest piyasa ekonomisinin artık komünist ekonomilerde bile geçerlilik sağladığı bir süreçte böyle global ticaret yapan bir sistemin dışında olmak doğru değil. Antalya’da hemen hemen bütün oteller Booking.com’dan rezervasyon alıyor. Ama sadece Türkiye üzerinden erişimi engellendiği için iç turizmdeki hareketliliği etkiler” dedi.

KAPADOKYALI ACENTALAR MEMNUN

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından, birlik üyesi seyahat acentelerine karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, online rezervasyon portalı booking.com'un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmesini Kapadokya turizmcileri olumlu karşıladı.

Söz konusu internet sitesinin haksız rekabete yol açarak, Türk turizmine zarar verdiğini dile getiren TURSAB Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz dünyada ve Türkiye'de internet yaygınlaştıktan sonra internet üzerinden her sektörde geniş pazarlama ağları çoğaldı. Bu pazarlama ile bağlantılı olarak turizmde de Hollanda meşeli Amsterdam merkezinde bulunan buking.com firması dünyada olduğu gibi Türkiye'de de faaliyetlerine başladı. Bu sitenin amacı internet üzerinden otel satışı gerçekleştirmek. Bu faaliyet başladıktan sonra da oteller rezervasyonları müşteri ile birebir piyasada şartları oluşturdular.

Buna bağlı olarak da satışlar oteller açısından arttı ama bu seferde yurt dışına korkunç komisyonlar vermeye başladı. Bu komisyonlar ülkemiz ve bölgemiz için büyük kayıplara sebep olmaktadır. Bu çalışmalarımızı yerli Türk firmalarımızla yapabiliriz. Yani aynı portallarda Türk firmaları da var. Kapadokya'daki oteller bu firmaya korkunç rezervasyonlar vermektedir. Bu komisyonlarda basından duyduğum kadarıyla yıllık 60 trilyonu bulmakta. Buna bir çeki düzen verilmeli. Bence alınan karar olumlu ve doğru bir karardır” şeklinde konuştu.

SOZCU.COM.TR-İHA-DHA