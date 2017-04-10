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Borsa İstanbul’da 2015’den bu yana ilk kez!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3,10 değer kazanarak 91.240,45 puan ile Ocak 2015'ten bu yana en yüksek günlük kapanışını yaptı.

Sozcu.com.tr
21:5810 Nisan 2017
Ekonomi
Borsa İstanbul’da 2015’den bu yana ilk kez!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3,10 değer kazanarak 91.240,45 puan ile Ocak 2015'ten bu yana en yüksek günlük kapanışını yaptı.

Haftaya pozitif başlayan Borsa İstanbul’da, açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın BIST 100 endeksinin gün boyu yükseliş eğiliminde hareket ederek 91.343,07 puanı gördü ve 26 Ocak 2015 tarihinden bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

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BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.743,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,87, holding endeksi yüzde 2,65 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri günü artışla tamamlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Son güncelleme: 22:0010.04.2017
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