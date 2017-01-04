Borsa İstanbul’dan indirim açıklaması

Borsa İstanbul, veri ücretlerinde 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle indirime gidileceğini açıkladı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle: “Bilindiği üzere, Borsa İstanbul Veri Dağıtım Sözleşmesi (VDS) çerçevesinde dağıtımı yapılan eşanlı Düzey 1 verilerinin 6 TL’lik yurtiçi kullanıcı ücretlerinde %40 indirim uygulanmaktadır. Borsamızda yapılan değerlendirmeler neticesinde, %40’Iık indirim oranının %70’e çıkarılması suretiyle yurtiçi kullanıcı ücretinin 3.6 TL’den 1,8 TL’ye düşürülmesine karar verilmiştir. Yeni indirim oranı 1 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olup 2017 sonuna kadar devam edecektir.

Ayrıca, eşanlı Düzey 2 verileri için uygulanmakta olan 48 TL’lik yurtiçi kullanıcı ücretinde indirim yapılarak 2017 sonuna kadar 45 TL olarak uygulanması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, eşanlı işlem tarafı bilgilerinin dağıtılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Eşanlı işlem tarafı bilgilerinin veri yayını üzerinden dağıtılması konusundaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Düzey 2 kullanıcı ücreti için planlanan indirimin ve eşanlı işlem tarafı bilgilerinin dağıtımının eş zamanlı olarak devreye alınması planlanmakta olup bu konuda ayrıca duyuru yapılacaktır.”