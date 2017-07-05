Borsadaki şirketlerin piyasa değeri arttı

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değerleri açıklandı.

30 Aralık 2016 itibaiyle yaklaşık 616 milyar lira olan BOrsa İstanbul’daki şirketlerin piyasa değeri bu yılın ilk yarısında 163 milyarlık artışla 779 milyar lira oldu.

LİDERLİK KOÇ’TAN GARANTİ’YE GEÇTİ

Yılbaşından bu yana en değerli şirketler sıralamasında liderlik, Koç Holding’i geride bırakan Garanti Bankası’nın oldu. Garanti Bankası’nın değeri, yılın ilk yarısında 9.5 milyar lira artarak 41.5 milyar liraya yükseldi.

Yılın ilk altı ayında yatırımcısına yüzde 72 oranında kazandıran ASELSAN, yüzdesel olarak en büyük artışı kaydeden şirket oldu.