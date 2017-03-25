Böyle giderse yeşil pasaporta vize gelir

22 bin ihracatçıya da yeşil pasaport verilmesine yönelik kararın ardından yeşil pasaport sahiplerinin sayısı 1 milyon 200 bin kişiye yükseldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, genişleme ile birlikte, yeşil pasaporta da vize gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

22 bin ihracatçıya da yeşil pasaport verilmesine yönelik kararın ardından yeşil pasaport sahiplerinin sayısı 1 milyon 200 bin kişiye yükseldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, genişleme ile birlikte, yeşil pasaporta da vize gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

Son 5 yılda yeşil pasaport ile 1 milyon 967 bin 196 kişi yurtdışına çıktı. Şimdi de avukatlar, muhtarlar, noterler, turist rehberleri, seyahat acentası sahipleri ve belde belediye başkanları da yeşil pasaport istiyor.

EMNİYET'TEN OLUMSUZ GÖRÜŞ

İlk kez 2013 yılında TOBB Genel Kurulu'nda gündeme gelen ticaret erbabına yeşil pasaport verilmesi taleplerine İçişleri Bakanlığı karşı çıkmış, Emniyet Genel Müdürlüğü de (EGM) “Bu nevi pasaportların amacı dışında kullanılması, örneğin hususi pasaport hamili kişilerin iltica talebinde bulunmaları diğer ülkelerin bu pasaportlar için getirilen kolaylıkları sorgulamalarına neden olmaktadır'' şeklinde görüş bildirmişti.

İ

çişleri Bakanlığı verilerine göre umumi-hususi ve hizmet pasaportu sayısı yaklaşık 11 milyonu buluyor. 10 milyon 901 bin 331 pasaportun, 1 milyon 200 binini ‘Yeşil' olarak bilinen hususi pasaportlar oluşturuyor. Son 5 yılda umuma mahsus pasaport ile 12 milyon 753 bin 997 kişi yurtdışına çıktı. Yeşil pasaport ile yurtdışına çıkanların sayısı da 1 milyon 967 bin 196 kişi oldu. Hizmet damgalı 'Gri' pasaport ile çıkış yapanların sayısı ise 318 bin 284 kişi olarak belirlendi.