Boyner’den Araplara satış

Boyner Holding, Boyner Perakende'nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 12'sini toplam 173.1 milyon TL'ye Katarlı Mayhoola for Investments LLC'ye satmak üzere sözleşme imzaladı. Satış sonrası şirketin Boyner'deki payı yüzde 35'e çıktı.

Boyner Holding, Boyner Perakende'nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 12'sini toplam 173.1 milyon TL'ye Katarlı Mayhoola for Investments LLC'ye satmak üzere sözleşme imzaladı. Satış sonrası şirketin Boyner'deki payı yüzde 35'e çıktı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada yaklaşık 6.92 milyon TL nominal değerdeki payın, pay başına 25 TL değerle toplam 173.1 milyon TL’ye denk gelecek şekilde iki aşamalı olarak satılmasına ilişkin pay alım ve satım sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Açıklamaya göre yaklaşık 2.71 milyon TL değerdeki payın devri olan ilk aşamanın tamamlanmasının ardından Katarlı Mayhoola’nın Boyner Perakende’deki payı yaklaşık yüzde 30.68’den yaklaşık yüzde 35.37’ye çıkacak, Boyner Holding’in payı ise yaklaşık yüzde 54.8’den yüzde 50.1’e inecek.

Satın almanın her iki aşamasının da tamamlanmasıyla Boyner Perakende’de yönetim kontrolü değişikliği meydana gelmeyecek şekilde, Mayhoola’nın payı yaklaşık yüzde 42.68, Boyner Holding’in ise yaklaşık yüzde 42.80 olacak.

Açıklamada ayrıca Mayhoola ile Boyner Holding arasındaki mevcut pay sahipleri sözleşmesi tadil edilerek Mayhoola’nın yönetim kuruluna aday göstereceği üye sayısının birden üçe çıkarıldığı bildirildi.

REUTERS