Bratwurst’a var dönere yok!

Avrupa Birliği dönerde fosfat kullanılmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Eti bir arada tutan fosfat Alman sosislerinde (bratwurst) kullanılıp Türk dönerinde yasaklanmaya çalışılması tepki çekiyor.

Avrupa Parlamentosu'nun çevre koruma komisyonunda, döner kavgası yaşanıyor. Sosyalist ve Yeşillerli gruplar, dönerin dondurulmasında ve daha sonra büfelere verilmesinde kullanılan fosfatın kaldırılmasını istedi. Etin içindeki suyla çeşitli et ürünlerini bir arada tutan fosfatın döner sektöründen çıkarılmasıyla, artık dönerin dik olarak durmasının mümkün olmayacağı, etlerin dağılıp döküleceği ve kuruyacağı açıklandı.

DÖNERE KARŞI AYRIMCILIK VAR

Konu aralık ayında parlamentonun gündemine gelecek. 2014 yılında verdiği bir kararla, Alman sosislerinde fosfatın kullanılmasını onaylayan parlamentonun, iş dönere gelince böyle bir ayrımcılık yapmak istemesi ortalığı ayağa kaldırdı. AB hukukunda, döner konusunda bir boşluk var ve sosyalistlerle yeşiller şimdi bu boşluğu doldurmak ve fosfatı yasaklatmak istiyor. Bu da, Avrupa'daki döner sektörünün sonunu getirecek bir girişim olarak görülüyor.

FOSFAT, KALBE ZARARLI

Avrupa Birliği Komisyonunun eğilimi, “Fosfat sadece dondurulacak döner ürünü için kullanılsın” yönündeyken, Sosyalistler ile Yeşiller, “Özellikle kan dolaşımı ile kalp gibi konularda sağlığı tehdit eden birincil nedenlerden” dolayı fosfatın tamamen kaldırılmasını istiyor. Şu ana kadar AB yasalarındaki boşluktan yararlanarak döner üreten ve fosfat katkısıyla bunu donduran döner üreticileri ise büyük şok yaşıyor.

AVRUPALI GÜNDE 500 TON YİYOR

Tartışmadan yasakçıların galip çıkmasından, en çok Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki döner büfeleri etkilenecek. AB içinde şu anda günde 500 ton döner eti tüketiliyor ve bunun %80'i Almanya'daki Türkler tarafından üretiliyor. Döner üretim sektöründe ise yaklaşık 110 bin kişi çalışıyor. Döner Üreticileri Birliği Başkanı Kenan Koyuncu, “Avrupa Parlamentosu'nun böyle bir kararı vermesi, tüm döner sektörünün idam fermanı olur. AB'de sektör kalmaz” diye konuştu.

CDU: YILDA 1.5 LİTRE KOLA KADAR

Döner üreticilerinin yanında olan partiler de var. Avrupa Parlamentosu'nda Hıristiyan Demokratlar (CDU) adına sağlık uzmanı olan Renate Sommer, Yeşiller ile Sosyal Demokratlar'ı panik yaratmakla suçladı. Sommer, “Avrupa'da, günlük fosfat tüketiminin 4200 mg'ın altında kalmasının sağlığı olumsuz etkilemeyeceği ile ilgili uygulamalar var. Bir porsiyon dönerde ise sadece 134 gram fosfat bulunuyor. Döner tüketen bir AB vatandaşı, bir yılda 1.5 litrelik kola içmiş gibi oluyor” diye konuştu.