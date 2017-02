Bu otomobiller sadece bazı insanların garajında var! Çünkü…

En muazzam, en havalı, en pahalı ve en güçlü arabaları merak ediyor musunuz? Başka Şeyler sizler için sıraladı...

Duvarları süsleyen posterlerinden, takvimlere… Bazı şanslıların ise garajlarına. Bunlar biz ölümlülerin sadece hayalini kurabilebileceği ulaşılmaz arabalar. Başka Şeyler‘e hoşgeldiniz ve bugünkü listemizde en havalı 7 arabayı sıralayacağız.

Bu listede, dünyada bulunabilecek en iyi arabalara bakıyoruz, yeni veya klasik olması fark etmez. Fiyat, az bulunma, hız, seksapalitesi ve genel ağız sulandırma faktörlerinin karışımını ele alacağız. Ama alt limit de var. 1 milyon dolar. Yani Porsche 918 gibi 847 bin dolarlık arabalar listeye giremiyor.

Ayrıca bu listeye girmek için kitlesel pazara üretilmiş araba olmak gerekiyor. Yani konsept arabalar, tamamen özel yapım veya Maybach Exelero yada Roll-Royce Hyperion by Pininfarina gibi bir tane yapılmış arabalar bu listeye giremeyecek.

7- W Motors Lykan HyperSport / Fiyatı: 3.4 milyon dolar

Birleşik Arap Emirlikleri kuruluşlu ve nispeten genç olan W Motors, hiper araba camiasında kendine isim yapmak için can atıyordu. “ilk arap süper arabası” olarak adlandırılan, ortadan motorlu Lykan HyperSport sadece 7 taneyle sınırlandırılmıştı. 3.7 litrelik twin turbo flat six motoru, 0'dan 100'e 2.8 saniyede çıkması ve 385 kilometre hıza ulaşabilmesiyle, Hypersport tam bir delifişek. Piyasaya çıktığında tarihin en pahalı 3. arabasıydı. Bu belki de, içindeki altın dikişler, holografik gösterge konsolu ve ön farlarının titaniumla, elmastan –yada istediğiniz herhangi bir taştan- yapılmasından dolayı olabilir. Far başına 220 tane.

6- Pagani Huayra / Fiyatı: 1.3 milyon dolar

1.3 milyon dolara güzel bir stil satın alabilirsiniz. Ayrıca çok fazla titanyum alırsınız. Her bir Huayra'nın içinde 37bin dolar değerinde titanyum kullanıldı, tanesi 98 dolar olan civatalar dahil. Anahtar bile 3.700 dolar değerinde. Peki bundan başka ne var? Özel tasarlanmış Mercedes AMG 6.0 litre V12 motoru, 720 beygir gücü, 6 parça montelenmiş bagaj ve Top Gear test pistinde en hızlı olduğunu bildiğiniz yol arasına sahip olma hissi. Huayra sadece 100 taneyle sınırlıydı ve Şubat 2015'te hepsi satıldı. Ama yakın bir zaman sonra üstü açık versiyonu çıkacağı söylendi.

5- McLaren P1 / Fiyatı: 1.35 milyon dolar

McLaren F1'nın varisi olan ve hali hazırda satılmış 375 parçaya sahip, P1 etkileyici bir takım sayılara sahip. 349km saat gibi bir hızı var –turboda 397km saat- ve 0'dan 100'e 2.8 saniyede çıkıyor. Ve 400 metrelik yolu 9.8 saniye'de geçiyor. Ama en etkileyici olanı ise 40 kilometrede 4 litre benzin yakıyor olması. Nasıl mı? Çünkü bu süper araba bir hybrid. Aslında total olan 903 beygir gücünün 176sı electrikli motordan geliyor. Evet, pahalı ve seçkin ama McLaren'ın en pahalı arabası değil. Çünkü o 3milyon dolardan fazla olan sadece yarış için üretilmiş P1-GTR ve onu almak için önce normal P1 almanız lazım.

4- Ferrari LaFerrari / Fiyatı: 1.4 milyon dolar

Baktığımı bütün diğer arabaların dışında bu seri üretimle yapıldı ve Ferrari LaFerrari tam anlamıyla… Ferrari kokuyor. Aşırı-seçkin Enzo'nun yerine geçen ve Ferrari FXX'in torunu niteliğindeki LaFerrari emsaline az rastlanan bir araba. McLaren P1 gibi o da bir hibrid, 6.3 litrelik V12 motora sahip bir hibrid ama yine de hibrid ve 950 beygir gücüne ulaşıyor. Elektronik destekli birçok… hayır her şeye sahip ve üzerinde kontrol düğmeleri olan bir direksiyonla gelen LaFerrari, ucundan araba kullanmayı bilen paralı sürücüler için bir nebze de olsa F1 tecrübesi sunuyor.

3- Ford GT40 Fiyatı: 9-11 million dolar





Daha çok nispet olsun diye yapılan Ford GT40'ın bir amacı vardı: Ferrari'yi öldürmek. Gergin ama başarılamamış bir Ferrari satın almasından sonra Ford, Le Mans'da yarışmaya karar verdi ve bunun için çok sağlam bir araba yaptı. İngiliz John Wyer ve Amerikan Carrol Shelby gibi mühendislerle çalışan GT40, 4 kere üst üste Le Mans'I kazandı, ki iki tanesi tamı tamına aynı arabaylaydı. Yenisi 5.200 pound değerinde olan arabanın, Steve McQueen'e ait olan ve 1971 yapımı “Le Mans” filminde kullanılan 1968 modeli 2012'de 11milyon dolara satıldı. Böylece en pahalıya satılmış amerikan arabası oldu.

2- Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Fiyatı: 2.5 milyon dolar



Kötü haber, hepsi satıldı. İyi haber ise… zaten paranız yetmeyecekti. Biraz deli doktorluk yapıp, Bugatti geleneksel Grand Sport'u alıp daha güçlü olan Super Sport motorunu ekledi ve dünyanın en hızlı üstü açık arabasını yaptı. Vitesse 408km saat hıza ulaşıyor ama güvenlik için, elektronik olarak 375 km saatle sınırlandırılmış. Bütün opsiyonel eklentilerle birlikte orjinal fiyat, 0'dan 100'e 2.6 saniye çıkmasından bile hızlı bir şekilde 3milyon doları görüyor. 3.4milyon dolarlık Sang Noir sürümüne göre fiyat gayet iyi. Ama gerçekçi olmamız lazım sanki.

1- Ferrari 250 serisi Fiyatı: En az 20 milyon dolar

250 series'in bütün modellerinin bugün bile gıptayla bakıldığı gerçeği bir kenara dursun, en çok arananı -2014 yılında 38milyon dolara satılan GTO Berlinetta harici- kısa dingil mesafeli California'dır, özellikle o örtülü farları sayesinde. Diğer satışlar biraz daha parasal olarak karşılanabilir durumda oldu. Mesela Top Gear'ın Chris Evans'ı James Coburn'ün 1961 model SWB'sine 2008 yılında 10.9 milyon dolar verdi. O rekor 2015 yılında, hiç tamir edilmemiş 1961 model bir SWB, bir ahırda bulundu ve 18 milyon dolara satıldı. 250 herkesin kesesine göre olmayabilir, ama eğer karşılayabilecekseniz bir tane almanızı tavsiye ederiz.