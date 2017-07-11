Bursa’da şehir içinde 10 numara yağ dönemi bitti

Euro 5 ve Euro 6 motorlu son model otobüslerin şehrin dört bir yanında hizmet verdiğini açıklayan Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası, artık şehirde 10 numara yağ kullanan halk otobüsünün kalmadığını duyurdu.

Bursa'da 10 numara yağ kullanılması ve araçların eski olması gibi sebeplerle sürekli şikayet konusu olan özel halk otobüslerinde dönüşüm yüzde 90 oranında tamamlandı. Şehir merkezinde hizmet veren 355 yeşil otobüsten 10 yaş üzeri olan 21 otobüs trafikten men edilirken, 2008 ve 2009 model 20 otobüs de yeşil beyaza boyanarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Euro 5 ve Euro 6 motorlu son model otobüslerin şehrin dört bir yanında hizmet verdiğini açıklayan Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası, artık şehirde 10 numara yağ kullanan halk otobüsünün kalmadığını duyurdu.

Şehir içi toplu ulaşımda yaygın olarak kullanılan özel halk otobüslerinde dönüşüm tamamlanma aşamasına geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin talimatlarıyla ulaşımda en sıkıntılı konulardan biri daha çözüme kavuşuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa caddelerinde artık pırıl pırıl toplu ulaşım araçları sefer yapıyor. ‘Yeşil otobüs’ olarak bilinen 355 adet özel halk otübüsü şehir merkezinde 82 farklı noktada günde 180 bin yolcu taşıyor. Büyükşehir’in ulaşım şirketi olan Burulaş, 10 yaş ve üzeri 21 halk otobüsünü hattan çekti. Otobüslerin yüzde 90’ı son model, klimalı, Euro 5 ve Euro 6 motorlu çevreci araca dönüştü. Halen hizmet veren 20 adet 2008 ve 2009 model yeşil otobüsün ise yeşil beyaza boyanarak seferlere devam edeceği açıklandı.

Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Eren, hava, deniz, kara ve raylı sistem ulaşımında çözüm odaklı yatırımlarıyla dikkat çeken Bursa’da bir taraftan da toplu ulaşım araçlarının kalite çıtasının yükseldiğini söyledi. özel halk otobüslerinde 10 numara yağ döneminin bittiğine dikkat çeken Eren, şunları söyledi:

“Esnafımızın büyük fedakarlıkla aldığı yeni nesil otobüsler sistem gereği sadece Euro dizelle çalışıyor. Farklı bir yakıt alındığında motor kendini otomatik kilitliyor. Dolayısıyla şehrimizde artık Euro 5 ve Euro 6 motorlu, sıfır emisyonlu çevreci otobüsler hizmet veriyor. Zaten 21 araç trafikten men edildi, 20 araç da 2019’a kadar döşümü tamamlayacak. 20 aracın yeşil beyaza boyanma işi sürüyor. 21 araç hattan çekilince ulaşımın aksamaması için gayret gösteriyoruz” dedi.

TATİLDE HASILAT DÜŞTÜ KLİMALAR KAPANDI

Otobüslerin yenilenmesine rağmen halkın “Klimalar çalıştırılmıyor” şikayetlerine maruz kaldıklarını belirten Sadi Eren, okulların kapanması, yaz tatilinin de başlamasıyla yolcu sayısında önemli bir düşüş sağlandığını kaydetti. Eren şöyle devam etti:

“Esnafımız büyük bir borcun altına girdi. 500 – 600 bin liralık otobüslerin aylık ortalama 10 bin lira kredi ödemesi var. Şehrin batısında günlük taşıdığımız yolcu sayısı üniversitenin de tatile girmesiyle 150 binden 110 bin civarına, şehrin doğusunda ise 30 bin yolcudan 18 bin yolcuya kadar düştü. Hal böyle olunca esnafımız mazot parasını bile karşılayamaz oldu. Klimalar da mazot maliyetini yüzde 20 artırıyor. Tabi ki esnafımızın büyük bölümü klimaları açıyor, ancak borç yükü altında perişan olan bazı esnaflarımız da klimalı açmıyor. Hem hasılat düşüyor, hem yakıt yükselince işin içinden çıkamıyoruz. Araç taksitini ödeyemez olduk. Bu konuda destek bekliyorum. Tamam, klima açmayanlara müeyyide uygulayalım, ama ortak akılla bir çare bulmak lazım. Toplu taşımada kaliteyi en üst seviyeye nasıl taşırız hep birlikte bulalım”.