Bütçe referanduma çalıştı

Seçim öncesinde bütçeden yapılan posta masrafları, uçak kiralama, çiftçi destekleri, temsil, ağırlama ve tören giderlerinde büyük artış yaşandı

Kamu kaynaklarını kendisine oy toplamak için kullanmakla eleştirilen hükümetin referandum öncesinde yaptığı harcamaların önemli bir bölümü ortaya çıktı.

Maliye Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, hükümetin seçim öncesinde, sadece mart ayında yaptığı posta ve telgraf harcamaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80 gibi olağanüstü düzeyde artarak 53 milyon liraya çıktı. Referandumda başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere hükümet üyeleri yurtdışı ve yurtiçindeki milyonlarca seçmene mektup göndermişti.

PARALAR ‘HAVA'YA GİTTİ

Bakanların şehir şehir dolaştığı referandum öncesinde devletin özel şirketlerden kiraladığı uçak ve helikopterlere ödediği para da iki katına çıktı. Mart ayında bütçeden kiralık hava taşıtlarına ödenen para 11 milyon 693 bin lira, bu yılın ilk üç ayında yapılan ödeme de 16.8 milyon lirayı aştı. Üstelik bu ödemelere 16 Nisan'a kadar yapılan kira ödemeleri de dahil değil. Hükümetin mart ayındaki temsil, ağırlama, tören ve benzeri harcamalarının da yüzde 44 gibi yüksek bir oranda artarak 8.5 milyon liradan 12.3 milyon liraya yükselmesi dikkat çekti.

ÇİFTÇİLERE 4.5 KAT ÖDEME

Seçim öncesinde hanehalkına yani vatandaşlara bütçeden yapılan ödemelerde de rekorlar kırıldı. Özellikle milyonlarca çiftçiye yönelik tarımsal destek ödemeleri seçimden hemen önce mart ayında ödendi. Bu nedenle tarımsal destek ödemeleri mart ayında geçen yıla göre 4.5 kat artarak 553 milyon liradan 2.5 milyar liraya çıktı.

Mart ayında hanehalkına yapılan toplam transferler çiftçi ödemeleri dahil 2.8 milyar liradan 5.3 milyar liraya yükselirken, vatandaşa yapılan parasal harcamalar yüzde 257 artışla 139 milyon liraya, vatandaşa yönelik diğer harcamalar da 265 milyon liradan 480 milyon liraya çıktı. Belediyelere de mart ayında bütçeden yapılan nakit aktarım 176 milyon liradan 225 milyon liraya yükseltildi.



Müteahhit ve işveren unutulmadı

Hükümet seçim öncesinde istihdamı artırmak için işverenlere sosyal güvenlik prim ödemelerine erteleme, çeşitli destekler getirmişti. Bu desteklerin bütçeye geçici faturası 6 milyar lirayı buldu. Ayrıca bütçeden Ziraat Bankası, Halkbank ve TCDD'ye yapılan destek ödemelerinde de büyük artışlar oldu.

Hükümet, devlete iş yapan müteahhitleri de seçim öncesinde unutmadı, müteahhitlerin mart ödemesini geçen yıla göre yüzde 143 artırarak 834 milyon liradan 1.6 milyar liraya yükseltti.