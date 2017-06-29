‘Bütün projeleri Türkiye’yle yapacağız’

Katar'da iktidarda bulunan El Tani ailesinin şirketi Sharaka Holding'in sahiplerinden Şeyh Abdülaziz bin Ahmed El Tani , “Bizim için için Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bitmiştir, bundan sonra bütün projelerimizi Türkiye’yle yapacağız” dedi.

Hürriyet Gazetesi’nden İpek Yezdani’nin haberine göre; Katar’da iktidardaki el Tani ailesinin mensuplarından biri ve Katar'ın önde gelen inşaat şirketlerinden ‘Sharaka Holding'in sahiplerinden Şeyh Abdülaziz bin Ahmed El Tani , “Bizim için için Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bitmiştir, bundan sonra bütün projelerimizi Türkiye'yle yapacağız” dedi.

Katar’da Şeyh Abdülaziz bin Ahmed el Tani'yle Sharaka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan ağabeyi Şeyh Abdullah bin Ahmed el Tani'nin meclisindeyiz. Meclis, burada ‘oturma ve ağırlama salonu' anlamında kullanılıyor.

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Katar'daki en büyük inşaat firmalarından ‘Sharaka Holding'in sahipleri, ikisi misafirleri ağırlama salonu olmak üzere içerisinde 6 tane villa bulunan bir sosyal tesiste yaşıyorlar. Meclise girdiğimizde bir duvarı boydan boya kaplayan mermerler ve lüks mobilyalar gözümüze çarpıyor. Kendisi de mimar olan bin Ahmed el Tani, salondaki avizeleri, mobilyaları ve mermerleri Türkiye'den getirttiğini söylüyor. Meclisin içinde ayrıca masaj salonu, Türk hamamı, jakuzi ve çocuklar için bir oyun salonu bulunuyor.

ÇOK FAZLA İŞ FIRSATI VAR

El Tani ailesi, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ablukadan dolayı büyük üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadıklarını anlatıyor. Şeyh Abdülaziz, “Khalas” (Yeter) diyor ve devam ediyor: “Bizim için Körfez İşbirliği Konseyi bitmiştir, bir kardeş diğer kardeşe böyle davranır mı? Bundan sonra bütün projelerimizde Türkiye ve Türk şirketleri bir numaralı iş yapacağımız yerdir. Ben ciddi anlamda Türkiye'de daha fazla yatırım yapmayı düşünüyorum. Türk şirketlerine de kapımız sonuna kadar açıktır, şu anda her iki ülke için de çok fazla iş fırsatları mevcut, bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor.”

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AYKIRI GÖRÜYORLAR

Şeyh Abdullah ise, “Müslüman olarak kardeşimiz olarak gördüğümüz bu ülkelerin bize yaptıkları bizi çok üzdü, bir sabah kalkıyorsunuz ve kardeşleriniz tarafından ablukaya alınmış vaziyette olduğunuzu görüyorsunuz ancak her şerde bir hayır vardır, çok şükür ki bu krizde Türkiye Katar'ın yanında yer aldı. Ancak Körfez'de birçok ülke Katar'ın Türkiye'yle yakınlaşmasını istemiyor, bunu kendi çıkarlarına aykırı görüyorlar” diyor