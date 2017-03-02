Yerli ve milli yemek kartı geliyor

Türkiye'nin büyük zincir restoranları ticket boykotuna gitmeye hazırlanıyor. 'Yerli ve milli' bir yemek kartı üzerine çalıştıklarını belirten TÜRES Başkanı Bingöl bir günlük boykota katılacak büyük zincir restoranları açıklayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin büyük zincir restoranları ticket boykotuna gitmeye hazırlanıyor. 'Yerli ve milli' bir yemek kartı üzerine çalıştıklarını belirten TÜRES Başkanı Bingöl bir günlük boykota katılacak büyük zincir restoranları açıklayacaklarını söyledi.

Restoran işletmecilerin toplumda ticket olarak bilinen yemek kartlarına tepkisi büyüyor. Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada ‘yerli ve milli’ bir yemek kartı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bingöl, “TÜRES olarak milli ve yerli yemek kartı çıkarma çalışmalarına başladık. Üniversitelerle kartın yazılımı için görüşüyoruz” dedi.

Yemek kartı şirketlerinin yüksek komisyonlar ile kendilerini zora soktuğunu söyleyen Bingöl yurt dışında komisyonlar yüzde 2-3 iken Türkiye’de komisyonların çift hanelere dayandığını belirtti. Bingöl, “Gelirimizin yüzde 40’ını kartlara vermek zorunda kalıyoruz. Eğer bu düzen böyle devam ederse bir gün boyunca yemek kartlarını boykot edeceğiz” açıklamasında bulundu.

ŞİRKETLERİ YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ

Türkiye’nin çok büyük yemek zincirlerinin de boykota katılacaklarının yazılı ve sözlü olarak taahhütlerini aldıklarını belirten Bingöl, “Lokantaları gezerseniz işletmecilerin isyanını görürsünüz. Boykota katılacak şirketleri yakında açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Bingöl Türkiye’deki büyük zincir restoranların da boykota katılacağını belirtti.