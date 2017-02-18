Büyükanne kriz çıkardı

Hükümet, büyükanne maaşı için önce sendikalardan maddi destek istedi. Ardından da yasa ile desteği kalıcı hale getiriyor

Hükümet, büyükanne maaşı için önce sendikalardan maddi destek istedi. Ardından da yasa ile desteği kalıcı hale getiriyor

Toplumda büyük ilgi görmesi üzerine hükümetin referandum öncesine çekip müjde paketi haline getirdiği büyükanne maaşını ödeyecek işçi ve işveren sendikalarından itiraz geldi. Çalışma Bakanlığı, evde torununa bakan 6 bin 500 büyükanneye marttan yıl sonuna kadar toplam 9 ay boyunca aylık 425 lira maaş ödemek üzere pilot uygulama kararı aldı. Pilot uygulamanın maliyeti 27.6 milyon lira olarak hesaplandı.

Bütçeden bu işe para ödemek istemeyen hükümet, kaynağı sivil toplum kuruluşlarından (STK) istedi. İşçi ve işveren sendikalarıyla bazı oda ve borsalardan oluşan toplam 9 STK projenin yarı masrafını karşılayacaklarını açıkladılar. Destek düşük çıkınca İşsizlik Sigortası Fonu yine devreye alındı, kalan yarısı buradan alındı. 9 STK ile bir de protokol imzalandı.

SÜRPRİZ MADDE EKLENDİ

Ancak hükümet, Meclis'e getirdiği yasal düzenlemenin içine STK'ların geçici yardımını kalıcı hale getirecek bir maddeyi sürpriz bir şekilde ekledi. Üstelik bu desteğin kapsamı büyükannelerin yanı sıra kadın istihdamına yönelik ileride yapılabilecek her türlü projeye kadar genişletildi. Sürpriz madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve işveren sendikası TİSK temsilcileri, yardım diye istenen desteğin kalıcı hale getirilmesine karşı olduklarını açıkladılar. Hak-İş temsilcisi Avukat Buğrahan Bilgin, “Sendikalar büyükanne projesine bağış yapsın, böylece bir ön adım, bir yakıt olsun diye protokol yapılmıştı. İmzaladığımız metinde bu bağışın sürekli hâle gelecek olması şeklinde bir anlaşma yok” dedi.

Türk-İş temsilcisi Ferhan Tuncel de bir defalık yardımın kanunla kalıcı hale getirilmesini itiraz edip, yapacakları yardımın belirli bir miktar ve tarihle sınırlandırılmasını istedi. TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler de aynı şekilde, desteğin yasaya konması halinde sürekli hale geleceğini, bunun yerine geçici bir maddeyle geçici ödeme olmasını talep etti. DİSK temsilcisi Mine Dilan Kıran da, sendikaların hükümete değil, hükümetlerin sendikalara para yardımı yapması gerektiğini ifade etti, projeye para vermeyeceklerini söyledi. Bu arada, büyükanne maaşlarına başvuru süresi 20 Şubat'a uzatıldı.

İtirazlar para etmedi

Hükümet, sendikalardan gelen itirazlara rağmen tasarı metnini değiştirmedi, işçi ve işveren sendikalarının ‘bir defalık' diye kabul ettiği yardım, yasa maddesiyle kalıcı hale dönüştürüldü. Düzenlemeye muhalefet milletvekillerinden gelen itirazlar da dikkate alınmadı. Torba teklifin Meclis Genel Kurulu'nda da aynen kabul edilmesi halinde, hükümetin kadın istihdamına yönelik yapacağı her projeye sendikalar para aktarmak zorunda kalacak.

Yardım için protokol imzalayanlar

– TOBB

– TİSK

– TÜRK-İŞ

– Hak-İş

– İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası

– İstanbul Sanayi Odası

– İstanbul Ticaret Odası

– Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

– İzmir Ticaret Odası