Büyüme rakamları hakkında ilk yorumlar

Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye, yüzde 11.1 büyüdü. Hükümet kanadında büyüme hakkında ilk yorum Ekonomi Bakanı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli de büyüme rakamlarını sosyal medya hesabı üzerinden yorumladı.

Türkiye 2017’nin 3. çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 11.1 büyüdü. Yaşanan çift haneli büyüme hakkında hükümetten ilk yorum, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den geldi. Bakan Zeybekci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Nisandan bu yana iki noktayı vurguladık: 1-Uluslararası Kuruluşlar da tahminlerini bir bir artıracak 2-Türkiye 3. Çeyrekte G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülkesi olacak Türkiye, 3. Çeyrekte yüzde 11,1'lik rekor büyüme performansıyla söylemlerimizdeki haklılığı ortaya koydu”

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GEDİKLİ: RAKAMALARI KÜÇÜMSEMEYELİM

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli de, 11.1 gelen büyüme rakamları üzerine sosyal medya hesabından bir takım açıklamalarda bulundu. İşte Gedikli’nin açıklamaları:

Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde %11.1 büyüdü (Beklenti büyümenin %8.5 idi) tarım sektörü toplam katma değeri %2,8, sanayi sektörü %14,8 ve inşaat sektörü %18,7 arttı.Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %20,7 arttı. Türkiye tüm oyunları bozdu dememizin nedeni tam olarak buydu;ekonomi sağlam ise tüm oyunları çok rahat bozarız.%11.1 büyüme oranını “KGF den dolayı” diyerek dinamik,müteşebbis,yeni dönüşümlerin eşliğinde ki Türk iş dünyasına haksızlık etmiş olursunuz.Büyümenin kalitesini arttırma ve üreterek büyüme hedefinden tabi ki vazgeçmiş değiliz.Ancak tepemize F16 lardan bomba yağdırılan 15 Temmuz’felaketinden ,not indirimlerinden, terörle mücadelemizden ve küresel ekonomide ki durgunluğa rağmen gelen dünya rekoru büyümeyi lütfen küçümsemeyelim.2018 ilk çeyreğinde de benzer rakamlar göreceğiz asıl işimiz bundan sonra başlıyor