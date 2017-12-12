Çağlar helikopter ile götürülmüş

Vefat eden İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın gaz sıkışması var denilerek hastaneden gönderildiği daha sonra aynı hastanede teçhizat olmadığı için helikopter ile hastanenin Bağcılar şubesine yönlendirildiği ortaya çıktı.

Vefat eden İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın ölümünde ihmal şüphesi ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Koşuyolu'ndaki Hastaneye gelen Çağlar'a önce gaz sıkışması olduğu söylendi.

YETERLİ TEÇHİZAT YOKTU

Ardından eczaneye giderken fenalaşan Çağlar hastaneye geri döndü ve burada kalbi durdu. Yakın çalışma arkadaşlarından alınan bilgilere göre; bu hastanede hayata döndürülen Çağlar hastanede yeterli teçhizat olmamasından dolayı Koşuyolu'ndan aynı hastanenin Bağcılar şubesine yönlendirildi.

Çağlar mesafe uzun olduğu için Helikopter ile Bağcılar'a getirildi. Ardından buradaki doktorlar durumu iyi 72 saat uyutacağız dediler. Bilgi veren başka bir doktor ise yakınlarına her şeye hazırlıklı olun mesajını verdi.

AÇIKLAMA YAPILACAK

Hastane yetkilileri tarafından sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada gerek görüldüğü takdirde ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapılacağı bildirildi.

Sozcu.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Çağlar'ın vasiyetindeki bir ayrıntıya da ulaşıldı. Çağlar cenazesine çelenk gönderilmemesini istedi, bunun yerine Aziz Mahmud Hüdayi vakfına bağış yapılmasını istedi.

İLGİLİ HABER İTO Başkanı İbrahim Çağlar hayatını kaybetti