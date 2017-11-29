Çağrı merkezleri çalışanları kaç para kazanıyor?

Çağrı Merkezleri Derneği, 2017 Türkiye Çağrı Merkezi Sektörü pazar verilerini açıkladı. Rapora göre pazar büyüklüğü 2017’de yüzde 13,3 büyüyerek 5,1 milyar TL’ye ulaştı. Müşteri temsilcililerinin yüzde 66'sını kadınlar oluştururken, yabancı dil bilen çalışanların yüzde 53'ü Almanca, yüzde 31'i İngilizce biliyor. Ortalama maaş ise 1.630 TL.

Sektörünün bilgi merkezi ve referans noktası olan Çağrı Merkezleri Derneği tarafından her yıl gerçekleştirilen araştırma sonucu 2017 yılı için sektör pazar verileri açıklandı.

Xsights Araştırma ve Danışmanlık proje yönetiminde gerçekleşen araştırmaya göre geçtiğimiz yıl sektörün sağladığı istihdam sayısı 85 bin iken bu yıl yüzde 7'lik büyüme göstererek 91 bin kişiye ulaştı. Takım lideri, yönetici ve idari kadro ile birlikte sayı yaklaşık 105 bin oldu.

Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, çağrı merkezi pazarının 2018 yılında da büyümeye devam edeceğini belirterek; “Önümüzdeki yıl istihdamın yüzde 5 büyüme oranıyla 110 bine ulaşmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 95 binini müşteri temsilcilerinin oluşturması bekleniyor. Çağrı merkezi sektörünün dinamik ve genç bir yapıya sahip olması, ayrıca eğitimli bireyleri istihdam etmesi sektöre esnek çözümler üretebilme kabiliyeti kazandırıyor. Nitekim kurumlar da çağrı merkezinin öneminin farkında ve bu doğrultuda adımlar atıyor. Sektör ayrıca uluslararası hizmet verebilme yetisi sayesinde büyük bir potansiyele sahip” dedi.

Yapılan araştırmaya göre, sektördeki istihdamın yüzde 23'ü telekomünikasyon alanında hizmet veriyor. Onu yüzde 17 ile finans, yüzde 13 ile tüketim ürünleri, yüzde 12 ile eğlence ve medya, yüzde 7 ile perakende noktaları takip ediyor.

İSTİHDAMIN YÜZDE 44’Ü ÜÇ BÜYÜK İL DIŞINDA

Sektörde istihdamın yüzde 44'ü üç büyük il dışındaki illerde gerçekleşiyor. İlk üç büyük ildeki rakamlar ise şöyle: İstanbul yüzde 39, Ankara yüzde 12, İzmir yüzde 5.

GELEN-GİDEN ARAMA TOPLAMI 2,5 MİLYAR

Çağrı merkezlerinde geçtiğimiz yıl 2,2 milyar gelen/giden arama gerçekleşirken 2017'de bu sayı 2,5 milyar adete yükseldi. Gelen aramaların büyük çoğunluğunu ürün/hizmet bilgisi almak amaçlı yapılan aramalar oluştururken, giden aramaların ise satış/pazarlama amacıyla yapıldığı görülüyor. 2017 yılında gelen aramaların yüzde 59'u ürün/hizmet bilgisi maksatlı yapılırken, yüzde 14'ü teknik destek, yüzde 7'si sipariş/satın alma, yüzde 6'sı işlem ve yüzde 4'ü şikayet yönetimi maksadıyla yapıldı.

SOSYAL MECRALARA ENTEGRE OLDU

Çağrı merkezi hizmeti sunulan kanallar arasında telefon ilk sırada yer alıyor. Çağrı merkezlerinin yüzde 67'sinin sosyal medya mecralarına entegre olduğu görülüyor.

MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİNİN YÜZDE 66’SI KADIN

Çağrı merkezlerinde çalışan müşteri temsilcilerinin yüzde 66'sını kadınlar oluşturuyor. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 64'tü. Çalışanların yaş ortalaması ise 26,5. Çalışanların yüzde 48'i üniversite mezunu. Sektörde müşteri temsilcilerinin ortalama maaşı 1,630 TL iken yüzde 41'i asgari ücret alıyor.

ALMANCA BİLENLER ARTIYOR

Yabancı dilde hizmet veren müşteri temsilcilerinin sayısı ise yaklaşık 5 bin 700. Çalışanların yüzde 53'ü Almanca, yüzde 31'i İngilizce, yüzde 11'i Fransızca, yüzde 3'ü Arapça dillerinde hizmet veriyor. Müşteri temsilcilerinin ortalama çalışma süreleri ise 2017 yılında 2 yıl olarak gerçekleşti.